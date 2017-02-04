ABD’de Türk gemisine ajan baskını

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Elizabeth Limanı’na demirleyen ‘Niledutch Opresy’ isimli, Marshall Adaları’na bağlı Türk kargo gemisine pazartesi gecesi baskın düzenleyen ajanlar, geminin ikinci kaptanı Ö.K ve kardeşi olan başmakinist O.K.'yı ‘ABD’ye yasadışı yollardan adam sokmak ve bunu ticarete dönüştürmek’ suçlamasıyla, getirdikleri diğer iki Türk kaçak yolcuyla birlikte tutukladı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (CPB) ajanı Nicholas K. Feil tarafından hazırlanarak Pensilvanya Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan suç duyurusuna göre, Ö.K. ve O.K kardeşlerin kurduğu şebeke, Mayıs 2013 tarihinde kendi özel kamaralarında 18 gün saklayarak ABD’ye soktukları bir Türk’ün Nisan 2016’da polise yakalanınca itirafçı olup gizli tanıklık yapmasıyla ortaya çıktı.

MAKİNE DAİRESİNDE SAKLANDI

Gizli tanık, ifadesine göre, Pensilvanya’nın Levittown şehrinden ‘Adem’ ve Lancester şehrinden ‘İzzet’ isimli Türklerin aracılığıyla Facebook’taki Samet Öztürk isimli hesaba kendi fotoğrafını gönderdikten sonra İzmir Aliağa’da, o dönem ‘Cafer Dede’ gemisinin kaptanı olan Ö.K ile buluştu. Kendisini yasadışı yollardan ABD’ye sokmaları için 25 bin dolara anlaşan itirafçı, sahte kimlikle güvenlik kontrolünden geçip gemiye girdikten sonra 18 gün süren yolculuk boyunca Ö.K'nin kamarasında saklandı.

İfadesinde, yolculuk sırasında Ö.K ile bol bol sohbet ettiklerini de anlatan gizli tanık, Ö.K’nin kendisine daha önce pek çok Türk’ü ABD ve Kanada’ya aynı yolla soktuğunu ve bazılarının fotoğraflarını da bilgisayarında gösterdiğini iddia etti. Geminin ABD karasularına yaklaşmasıyla kamaradan çıkarılarak makine dairesinde saklandığını kaydeden gizli tanık, ABD güvenliğini geçmesinde, Ö.K’nin kardeşi olan başmakinist O.K’nin gözetlemede kalarak yardımcı olduğunu iddia etti. Dışarıya çıktıktan sonra otoparkta kaçmasına aracı olan ‘Adem’ ve ‘İzzet’ ile buluşan gizli tanık, 25 bin doların 18 bin dolarını Ö.K’nin aldığını, geri kalanının ise İzzet ve Adem’e gittiğini belirtti.

MESAJ: BAŞKA TATİL İSTEYEN

Gizli tanık, birkaç ay sonra Ö.K’nin Facebook hesabından ‘ABD tatili isteyen başka tanıdığın var mı?’ diye mesaj attığını, bunun üzerine kardeşi ve C.T.’nin de Ö.K ile anlaşarak aynı yolla ABD’ye geldiklerini anlattı. Gizli tanığın ifadesine göre kardeşi, CT. ve 2 Türk, 28 Ocak 2016 tarihinde Newark Limanı’ndan ABD’ye giriş yaptı. Suç duyurusunun ‘Niledutch Osprey’ kargo gemisi ABD’ye varmadan önce 24 Ocak 2017 tarihinde hazırlandığı, Pensilvanya Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi savcısı Andrea G. Foulkes ve Yargıç Carol S. M. Wells tarafından imzalanıp mühürlendiği ortaya çıktı. İnsan kaçakçılığı yoluyla ABD’ye sokulan Türkler Pensilvanya’da yakalandığı için dava Pensilvanya Federal Mahkmesi’nde görülecek.

Hürriyet