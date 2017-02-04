Türkiye’deki DEAŞ terörünü görmedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bugünlerde yapılması beklenen telefon görüşmesi öncesinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Trump’ın imzaladığı ve ABD Savunma Bakanlığı’na gönderilen 28 Ocak tarihli başkanlık memorandumunda, küresel bir tehdit haline gelen DEAŞ’ın düzenlediği önemli eylemler sıralanırken Türkiye’den hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

DEAŞ terörüyle mücadele için 30 gün içerisinde ABD Başkanı Trump’a kapsamlı bir plan hazırlanılması istenilen memorandumda, DEAŞ’ın California ve Florida eyaletlerinde 2015 ve 2016’da Amerikan vatandaşlarını hedef alan saldırılarının yanı sıra 2015 Kasım’ında Paris, 2016 Temmuz’unda Nice ve 2016 Aralık ayında Berlin’de de eylemler düzenlediği ve aralarında Amerikan vatandaşlarının da olduğu kişilerin yaşamına neden olduğu kaydediliyor.

TÜRKİYE’DEKİ EYLEMLER YOK

Bu örnekler sıralanırken DEAŞ’ın en çok hedef aldığı Türkiye’de düzenlediği hiçbir saldırıya atıfta bulunulmuyor. Temmuz 2015’te Suruç saldırısıyla başlayan DEAŞ eylemleri, 10 Ekim 2015 Ankara Garı barış mitngindeki çifte intihar eylemcisinin 104 sivili öldürdüğü saldırıyla sürmüş ve bugüne kadar da yüzlerce kişinin yaşamına neden olan olaylarla devam etmişti. Bu saldırılar arasında 12 Ocak 2016’da Alman turistlerin hedef alan Sultanahmet eylemi, 19 Mart 2016’da İsrailli turistleri hedef alan Taksim eylemi, 28 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin yaşamını yitirdiği eylem, 20 Ağustos’ta 55 kişinin öldüğü Gaziantep eylemi ve en son 1 Ocak 2017’de yapılan Reina saldırısı da yer alıyor.

39 kişinin öldüğü Reina saldırısında bir Amerikan vatandaşı yaralanmıştı. Yine DEAŞ’ın 19 Mart 2016’da İstanbul Taksim’de düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 3 İsrail vatandaşından biri ABD pasaportu da taşıyordu. Bir diğer ABD-İsrail çifte vatandaşı da saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Trump’ın memorandumunda bu saldırılar da yer almadı. Bu memorandumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sürekli eleştirdiği ‘İslami terör’ tanımının da sıkça kullanılması ayrıca dikkat çekti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇOK YAKIN

Trump’ın, görevine başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk telefon görüşmesini bugünlerde yapması bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre, bu görüşmenin bu hafta sonunda ya da önümüzdeki haftanın başlarında yapılması öngörülüyor. Trump’ın daha çok iç işlerle uğraştığına ve sınırlı sayıda liderle görüştüğüne dikkat çekiliyor. Trump, şimdiye kadar Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu ülke liderleriyle görüştü.

Hürriyet