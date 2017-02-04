04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı!

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Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı!
MAK Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, kararsızlar da dağıtıldığında anayasa teklifine vatandaşların yüzde 59.77’si ‘evet’ dedi.
Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı! Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı! Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı!

MAK Danışmanlık’ın araştırması, 26 Ocak-1 Şubat aralığında, 53 il ve 154 ilçede 5 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. “Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi Araştırması”nda şu sonuçlar öne çıktı: 

AÇIK ARA KAZANIYOR 

“TBMM’de görüşülen şekliyle anayasa değişiklik paketi ve cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik referandum yapılsa bu değişikliği onaylar mısınız?” şeklindeki soruya, kararsızlar da dağıtıldığında yüzde 59.77 oranında “Evet” yanıtı geldi. “Hayır” cevabı yüzde 40.23 oranında verildi. 

MHP TABANINDA YÜKSEK ORAN  

Anayasa değişikliğine “Evet” diyen seçmenin partilere göre dağılımında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı. nawgd_1486169052_5075.jpg

-AK Parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 93 gibi çok yüksek bir oranı anayasa değişikliğini onayladığını vurguladı. Kararsız olanlar da yüzde 6 çıktı. Sadece yüzde 1’lik “Hayır” geldi. 

-CHP’li seçmenin yüzde 91’i “Hayır” diyeceğini belirtirken, yüzde 8’i “Kararsızım” dedi. Yüzde 1’lik CHP’li grup “Evet” yönünde oy kullanacağını bildirdi. 

-MHP’li seçmenlerin yüzde 40’ı anayasa değişikliğine “Evet” dedi. Yüzde 50 “Hayır” yanıtını verirken, yüzde 10’luk grup da “Kararsızım” ifadesini kullandı. 

OHAL’de referanduma itiraz yok

Araştırmada, referandumun OHAL uygulaması sürecinde yapılmasının mahsurlu olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. Katılımcılardan yüzde 45’i “Hayır, OHAL güvenlik için gereklidir” yanıtını verirken, yüzde 36’lık kesim “Hayır ama referandum sürecinde her iki kesime de eşit şartlarda kendini ifade etme imkanı tanınmalıdır” dedi. 

Diğer parti tabanları yarı yarıya

-“Hayır”ların oranı yüzde 75’i bulurken, yüzde 5’lik kesim “Evet” diyeceğini kaydetti. HDP’li seçmenin yüzde 20’sinin jlc5x_1486169081_082.jpgkararsızlığı dikkat çekti. 

-Diğer partilerde ise anayasa değişikliği konusundaki oy dağılımı; yüzde 50 “Evet”, yüzde 40 “Hayır”, yüzde 10 “Kararsız”.

FETÖ hassasiyeti öne çıktı 

-Katılımcıların yüzde 74’ü üst bürokrasi, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında FETÖ’cülerin olduğunu düşünüyor. 

-Sorulara yanıt verenleri yüzde 61’i yaşanan ekonomik dalgayı ya doğrudan yabancı güçlerin ya da onlarla işbirliği yapan yerli güçlerin yarattığını ifade ediyor. 

-Vatandaşın yüzde 77’si İncirlik Üssü’nün kapatılmasına da ‘evet’ diyor. 

Akşam

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