04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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İran'dan ABD'ye bir şok daha!

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İran'dan ABD'ye bir şok daha!
İran, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.
İran'dan ABD'ye bir şok daha! İran'dan ABD'ye bir şok daha! İran'dan ABD'ye bir şok daha!

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına İran tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin İran aleyhine kanun dışı adımlarına karşılık, mütekabiliyet esasına uygun olarak, bölgedeki aşırılık yanlısı terörist gruplara ve bölgedeki savunmasız insanlara yönelik cinayet ve sindirmelere yardım eden kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaktır. Bu kişi ve şirketlerin isimleri zamanla duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yaptırım kararının alınmasının nedeninin ise "ABD'nin İran'ın son füze denemesini gerekçe göstererek, bazı İranlı şirket ve iş adamlarına yönelik yeni yaptırım listesini duyuracağını bildirmesi ve İranlıların ABD'ye girişini engelleyen kararname" olduğu kaydedildi.

TRUMP "İRAN ATEŞLE OYNUYOR, BEN OBAMA'YA BENZEMEM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda İran'a yüklenmişti.

Trump İran'ın 'ateşle oynadığı'nı söyleyerek, Obama'nın başkanlığı döneminde İran'a karşı çok kibar olduğunu ve onların buna müteşekkir olmadığını söylemişti. Trump, kendisinin Obama gibi kibar olmayacağını da ima etmişti.

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