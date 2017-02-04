Obama'ya limuzinde PKK vetosu!

Trump, Rakka’yı DEAŞ’tan kurtarma planını rafa kaldırdı. Trump’ın ekibi, Türkiye’yle gerilim yaratacak planın yerine yenisini hazırlayacak.

Trump, Obama’nın kendisine uygulanmasını tavsiye ettiği, PYD’ye silah yardımını içeren Rakka’yı DEAŞ’tan kurtarma planını rafa kaldırdı. Trump’ın ekibi, Türkiye’yle gerilim yaratacak planın yerine yenisini hazırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın Suriye’nin Rakka kentini DEAŞ terör örgütünden almak için hazırladığı ve devir-teslim törenine giderken limuzinde anlatıp uygulanmasını tavsiye ettiği planı rafa kaldırdı.

Washington Post’un haberine göre, PKK’nın Suriye kolunu DEAŞ’a karşı silahlandırıp Rakka’yı ele geçirmeyi kapsayan plan, son olarak 17 Ocak’ta, yani Obama’nın görevi Trump’a devretmesinden 3 gün önce düzenlenen bir güvenlik toplantısında üst düzey yetkililer tarafından masaya yatırıldı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GERİLECEK

Toplantıda bazı yetkililer, terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Suriye kolunu silahlandırmanın Türkiye’yle ilişkileri gereceği endişesiyle plana güvenmediklerini söyledi. Ancak bu çekinceye rağmen ABD’li yetkililer Rakka’nın DEAŞ’tan alınması için daha iyi bir seçenek olmadığı iddiasında uzlaştı.

Rakka’nın Türkiye’nin yardımlarıyla kurtarılmasına yönelik Ankara’nın yaptığı teklif de aynı toplantıda gündeme geldi. Ancak savunma bakanlığı yetkilileri bu teklifin uygulanabilirliği konusuna şüpheyle baktı. Gazetenin haberine göre, bu toplantının ardından Obama, son kararın Trump’a bırakılmasını istedi ve kendisinin yemin töreninin yapılacağı gün konuyu halefine anlatacağını söyledi.

KARARI ‘ÇILGIN KÖPEK’ VERECEK

Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, görevi kendisinden devralmaya hazırlanan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Flynn’i aradı ve konuyu aktardı. Yıllarca demokratlarla birlikte çalışan emekli general Flynn, Rice’a “Uygulamaya geçmeyin, biz gelince bakarız” yanıtını verdi.

Obama da daha sonra büyük bir ihtimalle yemin törenine gitmek için aynı başkanlık limuzinine bindiklerinde kısa yolculuk esnasında Trump’a Rakka planını uygalamasını tavsiye etti.

‘A PLANI TÜRKİYE’YDİ’

Ancak Trump kararı “Çılgın Köpek” lakabıyla bilinen Savunma Bakanı John Mattis ve Flynn’e bıraktı. Yeni yönetimdeki kilit isimler ise yaptıkları toplantıda “Plan Obama yönetiminin iddia ettiği kadar iyi olsaydı uygulamak için son dakikayı beklemezlerdi” görüşünde uzlaştı.

İddiaya göre Obama yönetimi, Trump’ın ekbinin “B planı nedir?” sorusuna da “A planı Türkiye’nin desteğiyle operasyondu, bu plan da zaten B planıydı, başka plan yok” yanıtını verdi.

‘1 AY İÇİNDE YENİSİ HAZIR’

Gazetenin haberine göre, Trump yönetimi, bu cevabın ardından gerekirse kapsamlı bir askeri müdahale seçeneğini de dışlamayan bir plan hazırlama sürecine girdi. Söz konusu yeni planın 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Habertürk