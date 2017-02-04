Türkiye'ye karşı operasyona onlar da katıldı

Kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankaları tarafından adeta kasıtlı bir şekilde yapılan Türkiye aleyhinde açıklamalara bir yenisi daha eklendi

Morgan Stanley Türkiye için enflasyonun Nisan ayında yüzde 10.9 ile zirve yapabileceğini tahmin etti. 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik operasyon hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Fitch ve S&P'den Türkiye aleyhinde kararlar gelirken ardından Dünya Bankası devreye girmiş ve Türkiye'nin büyüme tahminlerini düşürmüştü. ENFLASYON ZİRVE YAPACAK İDDİASI



Türkiye'ye operasyonun son halkına ise Morgan Stanley eklendi. Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 8'den yüzde 9.1'e yükseltirken, enflasyonun Nisan ayında yüzde 10.9 ile zirve yapabileceğini tahmin etti. GEÇTİĞİMİZ HAFTA MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR



Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği mektupta yer verdiği enflasyon raporu hedeflerinde 2017 yılında yüzde 8’e 2018 yılında ise yüzde 6’ya ve 2019 yılında yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir ifadelerine yer verildi. Haber 7