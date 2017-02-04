TSK'dan Fırat Kalkanı'na ilişkin yapılan açıklamada:
Hava harekâtı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında güvenlik güçleri terör örgütü DAEŞ'e ait 56 binayı ve 3 karargahı imha etti.
TSK'dan Fırat Kalkanı'na ilişkin yapılan açıklamada:
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