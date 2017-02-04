04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey

»
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında güvenlik güçleri terör örgütü DAEŞ'e ait 56 binayı ve 3 karargahı imha etti.
TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey
TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey

TSK'dan Fırat Kalkanı'na ilişkin yapılan açıklamada:

Hava harekâtı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemiHDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemiHDP'nin tutuklu eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında, 30 yıldan 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı!THY uçağı İran’a acil iniş yaptı!Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’daki Zahidan Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındıAskerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındıAnkara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.
Üzerine 250 kilo cam düşen Ece'ye rekor tazminatÜzerine 250 kilo cam düşen Ece'ye rekor tazminatİstanbul'da üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan ve ailesi emsali az görülecek bir davada 2.2 milyon lira tazminat kazandı.
TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzeyTSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzeyTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında güvenlik güçleri terör örgütü DAEŞ'e ait 56 binayı ve 3 karargahı imha etti.
İzmir saldırısında FETÖ-PKK ittifakı kesinleştiİzmir saldırısında FETÖ-PKK ittifakı kesinleştiİzmir Adliyesi’ne saldıran PKK’lıların patlattıkları aracı satan Arslantürk FETÖ’den tutuklandı.
  • AVM'lerde plaka tanıma dönemi başladı04 Şubat 2017 Cumartesi 09:04
  • Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:46
  • ÖSYM kopyasında ‘SIR’ çözüldü!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:44
  • AHL girişinde şüpheli minibüs paniği04 Şubat 2017 Cumartesi 08:09
  • Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor04 Şubat 2017 Cumartesi 07:59
  • İstanbul'da polise silahlı saldırı04 Şubat 2017 Cumartesi 07:37
  • Ahmet Türk cezaevinden çıktı!03 Şubat 2017 Cuma 21:56
  • Şimdi bu fotoğrafa ne diyeceksiniz?03 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Erdoğan'dan 30 büyükşehire müjde!03 Şubat 2017 Cuma 19:30
  • Bozdağ'dan cuk oturan cevap!03 Şubat 2017 Cuma 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri