TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzey

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında güvenlik güçleri terör örgütü DAEŞ'e ait 56 binayı ve 3 karargahı imha etti.

TSK'dan Fırat Kalkanı'na ilişkin yapılan açıklamada:



Hava harekâtı ve çatışmalarda 4'ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir



"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4ü DEAŞ 'Emir'i olmak üzere toplam 51 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."