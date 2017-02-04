04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor

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İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor. 10 ay ödenen maaş da bin 422 liraya çıktı. Başvurunun 1 ay içinde yapılması şart. Gecikilen zaman maaştan kesiliyor.
İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor
İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor

Sosyal güvenlik mevzuatımızda çalışanları çeşitli açılardan koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışırken maaşlarımızdan kesilen bu paralar işsiz kaldığımızda bize belli bir süre ödeniyor. Tabii işsizlik maaşı almanın da şartları var.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor.

HESAPLAR FARKLI

Yukarıdaki gün şartlarını tamamlayıp işten ayrılmışsanız en geç bir ay içinde İŞKUR'a müracaat etmeniz gerekiyor. Bu süreyi kaçırırsanız geciktiğiniz her gün sizin maaş alma sürenizi kısaltıyor unutmayın.

İşsizlik maaşını belirleyen ise o dönemdeki asgari ücret oluyor. İşsiz kalan kişiler aldıkları brüt ücretin yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Yani 2 bin lira brüt asgari ücreti olan bir çalışanın alacağı işsizlik maaşı 800 lira oluyor. Burada bir üst sınır var. O da işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.

PRİME GÖRE SÜRE

Maaşınız ne kadar çok olursa olsun bu sınırı geçemiyorsunuz. Bu sınır 2017 için belirlenen asgari ücrete göre bin 422 lira. İşsizlik maaşından binde 7 damga vergisi kesilebiliyor. Bu yılki asgari ücrete göre alınacak en düşük işsizlik maaşı ise 711 lira oldu. Ne kadar süreyle işsizlik maaşı alacağınızı ise son 3 yıldaki çalışmalar belirliyor. Son 3 yılda 600 gün prim ödeyip çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay, 1080 gün çalışanlar 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor.

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Primleri devlet yatırıyor. İşsizlik maaşı almayanlar ise son 1 yılda 90 gün sigortalı çalışmışlarsa 100 gün sağlık hizmeti alabiliyor.

KİMLER MAAŞ ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar
Haklı fesih ile işyerinden ayrılanlar
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışanlar
Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuranlar.

KİMLER MAAŞ ALAMAZ?

Kendisi istifa edenler
İşverenin haklı fesih tercihi ile çıkartılanlar
Emeklilik için ayrılanlar
Askerlik için ayrılanlar
Evlilik için ayrılan kadınlar

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