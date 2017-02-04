04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Başbakan Yıldırım: Kim yaptıysa büyük alçaklık yapmış

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Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin, sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen genelgeyi sorması üzerine sert cevap verdi.
Başbakan Yıldırım: Kim yaptıysa büyük alçaklık yapmış
Başbakan Yıldırım: Kim yaptıysa büyük alçaklık yapmış Başbakan Yıldırım: Kim yaptıysa büyük alçaklık yapmış Başbakan Yıldırım: Kim yaptıysa büyük alçaklık yapmış

Başbakan Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN"

Bir gazetecinin, "Sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen ve kamu kurum kuruluşlarına gönderilen bir genelge dolaşıyor" ifadeleri üzerine Yıldırım, "Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Biz söyleyeceğimizi milletimize doğrudan söyleriz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın "Ne yazmışlar?" diye sorması üzerine gazeteciler, "Hayırlı işler", "Hayırlı cumalar", "Hayırlı günler", ifadelerinin yasaklandığının iddia edildiğini belirtti.

"SAHTEKARLIKTA EPEY MESAFE ALMIŞLAR"

Bunun üzerine Yıldırım, "Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister. Önüne gelen bilgisayarda yapıştırma, kesme, sahtekarlık aldı başını gitti. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu yapanların da bilmesi lazım. Milletimiz ne zaman kime 'evet' diyeceğini de bilir, kime 'hayır' diyeceğini de bilir. Ayrıca bir tarife gerek yok, arife tarif gerekmez." değerlendirmesini yaptı.

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