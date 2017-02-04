04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!

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İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!
İran ve ABD arasındaki ipler iyice gerildi. ABD'den İran'a yönelik terör suçlamasına İran'dan 'füze'li cevap geldi.
İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap! İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap! İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun İran" olduğunu söyledi. İran ise bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.

İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI

AFP'nin haberine göre, İran bugün yapacağı Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi.

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