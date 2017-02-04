04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemi

»
HDP'nin tutuklu eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında, 30 yıldan 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemi
HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemi HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemi HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemi

HDP'nin tutuklu eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında, 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 30- 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ekim 2016 günü tutuklanan HDP eski Batman Milletvekili Ayla Akat Ata hakkındaki iddianame tamamlandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianemede, Ata'nın 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 30- 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

İddianamede, Ayla Akat Ata'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 26 Ekim günü toplanan grup içerisinde gözaltına alındığını belirten savcı, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün bir organı olarak görev yapan Demokratik Toplum Kongresi içinde üst düzey yönetici olduğu konusu ile ilgili ayrıntılı ayrıntılı delil ve belgeler elde edildiğini kaydetti. Ata'nın bu dosya kapsamında halen tutuklu olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin DTK'ya tahsis edilen Diyarbakır Belediyesi Konuk Evi'ne birçok sefer giriş çıkış yaptığı ve burada yapılan ortam dinlemesinde DTK'nın işleyişi ve koordinasyonu konusunda yapılan toplantılarda konuşmalarının tespit edildiği ifade edildi.

SAVCI: SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ

Teknik araçlarla yapılan iletişimin tespiti ve aramalarda elde edilen dokümanlara göre Ayla Akat Ata'nın DTK içerisinde etkin rol aldığını ve bu yapıya parasal yardımda bulunduğunun belirlendiğini kaydeden savcı, şüphelinin demokratik özerklik ilanı kararının alındığı toplantı da dahil olmak üzere DTK'da düzenlenen 13 toplantıya katıldığını belirtti. Şüphelinin PKK/KCK terör örgüt yapısı içerisinde yer alan DTK'da, sözcülük, koordinasyon kurulu üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulunduğunu belirten savcı, Ata'nın bu eylemiyle silahlı terör örgütünün yapısı içerisinde üst düzey yönetici olduğunu ifade etti. Ata'nın katıldığı etkinliklerde 14 kez 'Terör örgütü propagandası' suçunu işlediğini belirten savcı, şüphelinin bir kez ise '2 bin 911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ettiğini kaydetti. Ata'nın milletvekili olan Faysal Sarıyıldız, Nursel Aydoğan ve Ziya Pir'in tweetlerini paylaşarak propaganda suçu işlediği belirtilen iddianamede, Ata'nın ayrıca PKK terör örgütünün Suriye'deki kadın örgütlenmesi olan YPJ'li iki teröristin ölümüyle ilgili propaganda yaptığı da ifade edildi.

DTK'NIN PKK İLE HERHANGİ BİR ORGANİK BAĞI YOKMUŞ

Hazırlanan iddianamede Ayla Akat Ata'nın savcılık ifadelerine de yer verildi. İfadesinde DTK'nın KCK'nın alt birimi olmadığını belirten Ata, şöyle dedi:

"DTK, sayın Öcalan'ın önerisi sonrası toplantı yapılabilecek tüm şehirlerde, bu konuda tartışabilecek tüm kesimlerle bir araya gelinerek yapılan görüşmelerin ardından kararı bu tartışmalar tarafından verilen bir kongredir. Sayın Öcalan'ın önerisi tartışılmış ve hayata geçirilmiştir. Kendisinin de belirttiği gibi Cumhuriyetin demokratikleşmesinin gerçekleşebilmesi için hedeflenmiştir. DTK'nın PKK ile herhangi bir organik bağı yoktur. DTK'nın tüm faaliyetleri kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde yürütülür. DTK'nın herhangi bir şekilde yasa dışı bir organizasyon ve faaliyeti yoktur. Yaşam hakkını yok sayan bir eylem kararının alınması DTK'nın ilke prensiplerine aykırıdır. DTK'nın kuruluş amacı açıktır. Bünyesinde birden fazla kuruluşu barındıran bir platformdur. Tüm çalışmaları devletin güvenlik birimleri tarafından izlenir, denetlenir. Ben bir milletvekili olarak ve KJA'nın (Özgür Kadınlar Kongresi) sözcüsü olarak siyaset yapma hakkımın, muhalefet etme hakkımın bu dosya kapsamında tarafıma sorulan sorulardan anladığım kadarıyla siyasal hakkımın alındığı kanaatindeyim. Dosya baştan itibaren yapmış olduğum tüm faaliyetler illegalize edilerek başta devletin 2007 yılından beri faaliyetlerinden haberdar olduğu DTK'nın illegalize edilmesi suretiyle bir suç oluşturulmaya çalışıldığı kanaatindeyim. Kaldı ki KJA çözüm süreci ile birlikte İmralı'da kurulan masada tartışılmış. Her ne kadar Türkiye'deki örgütlenme modelimizi karşılayan bir yasal statü olmasa da sayın Öcalan'ın bu konuda ısrarı ile dernek olarak resmiyet kazanmıştır. Dosya içeriğinin bir bütün maksatlı olarak hazırlandığını değerlendirmekteyim."  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemiHDP'li eski vekil hakkında 95 yıl hapis istemiHDP'nin tutuklu eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında, 30 yıldan 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
THY uçağı İran’a acil iniş yaptı!THY uçağı İran’a acil iniş yaptı!Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’daki Zahidan Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Askerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındıAskerlik Şube Başkanı FETÖ'den gözaltına alındıAnkara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.
Üzerine 250 kilo cam düşen Ece'ye rekor tazminatÜzerine 250 kilo cam düşen Ece'ye rekor tazminatİstanbul'da üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan ve ailesi emsali az görülecek bir davada 2.2 milyon lira tazminat kazandı.
TSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzeyTSK: 51 terörist öldürüldü 4'ü üst düzeyTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında güvenlik güçleri terör örgütü DAEŞ'e ait 56 binayı ve 3 karargahı imha etti.
İzmir saldırısında FETÖ-PKK ittifakı kesinleştiİzmir saldırısında FETÖ-PKK ittifakı kesinleştiİzmir Adliyesi’ne saldıran PKK’lıların patlattıkları aracı satan Arslantürk FETÖ’den tutuklandı.
  • AVM'lerde plaka tanıma dönemi başladı04 Şubat 2017 Cumartesi 09:04
  • Referandum anketinde 'EVET' oyları patladı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:46
  • ÖSYM kopyasında ‘SIR’ çözüldü!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:44
  • AHL girişinde şüpheli minibüs paniği04 Şubat 2017 Cumartesi 08:09
  • Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor04 Şubat 2017 Cumartesi 07:59
  • İstanbul'da polise silahlı saldırı04 Şubat 2017 Cumartesi 07:37
  • Ahmet Türk cezaevinden çıktı!03 Şubat 2017 Cuma 21:56
  • Şimdi bu fotoğrafa ne diyeceksiniz?03 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Erdoğan'dan 30 büyükşehire müjde!03 Şubat 2017 Cuma 19:30
  • Bozdağ'dan cuk oturan cevap!03 Şubat 2017 Cuma 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri