04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!

»
Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Halk Güçleri İdaresi Başkanı Anaşçenko’nun aracına saldırı düzenledi.
Ukrayna'da başkanın aracına saldırı! Ukrayna'da başkanın aracına saldırı! Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!

Lugansk Halk Güçleri İdaresi’nden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, “Saat 08.00 sularında kentin merkezindeki sokaklardan birinde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, Toyota marka bir aracın patlatıldığını bildirdi” dedi.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten kaynak, aracın Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Güçleri İdaresi Başkanı Oleg Anaşçenko’ya ait olduğunu, Anaşçenko’nun hayatını kaybettiğini aktardı. Anaşçenko’nun yanı sıra bir kişi daha hayatını kaybetti.

‘İLK BELİRLEMELERE GÖRE TERÖR EYLEMİYDİ’

Halk Güçleri İdaresi’nden yapılan açıklamada da, “İlk belirlemelere göre bu bir terör eylemiydi. Aracın nasıl patlatıldığı araştırılıyor” dendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Halk Güçleri İdaresi Başkanı Anaşçenko’nun aracına saldırı düzenledi.
İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!İran ve ABD arasındaki ipler iyice gerildi. ABD'den İran'a yönelik terör suçlamasına İran'dan 'füze'li cevap geldi.
ABD'de kiliselerde siyaset dönemi başlıyorABD'de kiliselerde siyaset dönemi başlıyorABD’de laiklik için çanlar çalıyor. Ülkede dini özgürlüklerin tehlike altında olduğunu savunan Donald Trump, kilisede siyasi propagandanın önünü açıyor.
Obama'ya limuzinde PKK vetosu!Obama'ya limuzinde PKK vetosu!Trump, Rakka’yı DEAŞ’tan kurtarma planını rafa kaldırdı. Trump’ın ekibi, Türkiye’yle gerilim yaratacak planın yerine yenisini hazırlayacak.
İran'dan ABD'ye bir şok daha!İran'dan ABD'ye bir şok daha!İran, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Türkiye’deki DEAŞ terörünü görmediTürkiye’deki DEAŞ terörünü görmediTrump'ın imzaladığı belgede, küresel bir tehdit haline gelen DEAŞ’ın düzenlediği önemli eylemler sıralanırken Türkiye’den hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.
  • ABD’de Türk gemisine ajan baskını04 Şubat 2017 Cumartesi 08:37
  • Trump'ın vize yasağına geçici durdurma04 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
  • First Lady 'Beyaz Saray' kararını verdi!03 Şubat 2017 Cuma 21:48
  • Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması03 Şubat 2017 Cuma 21:45
  • İslam düşmanlığında son nokta03 Şubat 2017 Cuma 20:00
  • Savaş kızışıyor! Mermiler namluya sürüldü03 Şubat 2017 Cuma 17:30
  • Esed'in El Bab hamlesi Türkiye'ye takıldı!03 Şubat 2017 Cuma 16:09
  • Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacak03 Şubat 2017 Cuma 16:08
  • Trump'tan İsrail'e ilk uyarı03 Şubat 2017 Cuma 16:06
  • Mattis sert çıktı!03 Şubat 2017 Cuma 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri