Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!

Lugansk Halk Güçleri İdaresi’nden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, “Saat 08.00 sularında kentin merkezindeki sokaklardan birinde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, Toyota marka bir aracın patlatıldığını bildirdi” dedi.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten kaynak, aracın Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Güçleri İdaresi Başkanı Oleg Anaşçenko’ya ait olduğunu, Anaşçenko’nun hayatını kaybettiğini aktardı. Anaşçenko’nun yanı sıra bir kişi daha hayatını kaybetti.

‘İLK BELİRLEMELERE GÖRE TERÖR EYLEMİYDİ’

Halk Güçleri İdaresi’nden yapılan açıklamada da, “İlk belirlemelere göre bu bir terör eylemiydi. Aracın nasıl patlatıldığı araştırılıyor” dendi.