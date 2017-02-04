04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 7°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif!

»
Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif!
Türkiye'de çok mutlu olduğunu birçok kez dile getiren Hollandalı yıldız, 2018'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması için menajeri aracılığıyla kulübün kapısını çaldı.
Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif! Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif! Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif!

Başta Bruma ve Muslera olmak üzere kadrosundaki birçok yıldızın sözleşmesini uzatmak için çalışmalar yapan Galatasaray yönetimine çok sürpriz bir öneri geldi... 

Son haftalarda müthiş bir performans sergileyen Wesley Sneijder, 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Türkiye'de ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu her seferinde dile getiren Hollandalı yıldızın bu sürpriz teklifi menajeri Guido Albers aracılığıyla yaptığı öğrenildi. Yönetimin Sneijder'le yeni sözleşme yapmaya çok sıcak baktığı fakat kesin kararın sezon sonunda verileceği belirlendi.

BU SEZON ALTIN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan ve takımına 2 gol, 11 asistlik müthiş bir katkı sağlayan Sneijder adete altın dönemini yaşıyor. Yönetim, futbolu giderek olgunlaşan ve taraftarların en büyük sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki yıldızı kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik heyete almayı da planlıyor. Wesley Sneijder sözleşmesinde yer alan "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunmasına rağmen Çin'den gelen astronomik teklifleri adeta elinin tersiyle itti.

KULÜBÜN EFSANELERİ ARASINDA

Inter'den transferi Avrupa'da çok büyük ses getiren Sneijder, 4 yıl içinde oynadığı futbol ve duruşuyla kulübün efsaneleri arasına girdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif!Sneijder'den Galatasaray'a flaş teklif!Türkiye'de çok mutlu olduğunu birçok kez dile getiren Hollandalı yıldız, 2018'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması için menajeri aracılığıyla kulübün kapısını çaldı.
İran bu kararıyla ABD'yi şoke etti!İran bu kararıyla ABD'yi şoke etti!İran Güreş Federasyonu, Trump'ın vize kısıtlaması kararına tepki olarak Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'nda ABD'li sporculara yasak koydu.
Fenerbahçe'de Euro 2016 bereketiFenerbahçe'de Euro 2016 bereketiUEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası’na futbolcu gönderen kulüplere yaptığı ödemeleri açıkladı. Türkiye’de en çok parayı 1 milyon 516 bin 541 Euro ile Fenerbahçe aldı.
F.Bahçe yiğit deyince taraftar isyan etti!F.Bahçe yiğit deyince taraftar isyan etti!Galatasaray Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu’nun, A Spor'da “F.Bahçe yarıştan kopmadı. Yiğit düştüğü yerden kalkar” demesi tepki topladı.
Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekip Fenerbahçe, maç biletlerini kulüp içerisinden yapacak.
Riekerink'in yerine o geliyorRiekerink'in yerine o geliyorGalatasaray'ın yeni sezon için söz kestiği Hırvat hoca Igor Tudor'un sarı-kırmızılı kulübün geleceği için hazırlıklara başladığı iddia edildi.
  • Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...03 Şubat 2017 Cuma 12:24
  • Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası03 Şubat 2017 Cuma 11:14
  • Arda dünya futbol tarihine geçebilir03 Şubat 2017 Cuma 08:06
  • Arda dünya futbol tarihine geçebilir02 Şubat 2017 Perşembe 21:50
  • Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!02 Şubat 2017 Perşembe 21:47
  • BBC resmen duyurdu! Önümüzdeki ay...02 Şubat 2017 Perşembe 15:55
  • Aziz Yıldırım'dan tarihi rest! 'Lig yayınlanmasın'02 Şubat 2017 Perşembe 15:53
  • EYOF 2017 Erzurum için son günler02 Şubat 2017 Perşembe 15:52
  • Adebayor ilk kez konuştu! 'Bizi kimse...'02 Şubat 2017 Perşembe 15:51
  • İngiltere'ye giden Kerim Frei, Ada'yı salladı02 Şubat 2017 Perşembe 15:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri