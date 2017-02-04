CHP'li akademisyen Koray Çalışkan'ın attığı tweet güldürdü. Arapça'da ayva kelimesinin Türkçe'de evet anlamına geldiğini yazarak yine kendisini milyonlara güldürdü.
04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdü
Koray Çalışkan, Twitter'da, Arapça'da ayva kelimesinin Türkçe karşılığının evet olduğunu anlatmaya çalıştı.
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