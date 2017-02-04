04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdü

»
Koray Çalışkan, Twitter'da, Arapça'da ayva kelimesinin Türkçe karşılığının evet olduğunu anlatmaya çalıştı.
CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdü
CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdü CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdü CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdü

CHP'li akademisyen Koray Çalışkan'ın attığı tweet güldürdü. Arapça'da ayva kelimesinin Türkçe'de evet anlamına geldiğini yazarak yine kendisini milyonlara güldürdü.

qwoko_1486190213_0633.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdüCHP'li Koray Çalışkan saçma tweetiyle güldürdüKoray Çalışkan, Twitter'da, Arapça'da ayva kelimesinin Türkçe karşılığının evet olduğunu anlatmaya çalıştı.
Dilipak:Kim ne yaparsa yapsın, Allah’ın dediği olacakDilipak:Kim ne yaparsa yapsın, Allah’ın dediği olacakBugün Anayasa değişikliğinin ilk 9, yarın da ikinci 9 Madde’sini özetlemeye çalışacağım. Yani, dün bir, bugün iki, bu işi 3 günde bitirelim inşallah.
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
işte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetlerişte Güne Damga Vuran Manşetler
Dizilerde algı operasyonu! 'Hayır'lı sahneler...Dizilerde algı operasyonu! 'Hayır'lı sahneler...Referandum yaklaşırken Kanal D ve Star TV’deki dizilerde bilinçaltı mesajlar dikkati çekiyor. Senaryo gereği seçimlerde ‘Hayır’ sonucu çıkıyor, ‘Her şey hayırlı olacak’ vurgusu yapılıyor.
Öteki gündem, asıl gündemÖteki gündem, asıl gündemÜç kişi bir araya gelsek siyaseti konuşuyoruz.Oysa bir gündem daha var. Biraz düşünebilirsek, asıl gündemin o olduğunu da görürüz, diye düşünüyorum.
  • İşte Günün Gazete manşetleri03 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • işte Güne Damga Vuran Manşetler02 Şubat 2017 Perşembe 17:00
  • Dilipak:“Yüzyılın iletişim ödülü”nü verebilir..02 Şubat 2017 Perşembe 10:23
  • İşte Günün Gazete manşetleri02 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • işte Güne Damga Vuran Manşetler01 Şubat 2017 Çarşamba 17:00
  • "Cezayı hak ettim"01 Şubat 2017 Çarşamba 16:59
  • Sözcü Gazetesi iğrençlikte sınır tanımıyor!01 Şubat 2017 Çarşamba 13:39
  • AK Parti için referandumda 3 riskli konu01 Şubat 2017 Çarşamba 11:35
  • “Hayır”cılara hayır!01 Şubat 2017 Çarşamba 08:59
  • İşte Günün Gazete manşetleri01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri