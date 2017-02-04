Sadece Türkiye'de değil Avrupa kapsamında da Bruma'nın farkı ortaya çıktı.
Portekizli futbolcu, sezon başından bu yana tutulan verilerde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı. İstatistiklere göre, La Liga, Premier Lig, Bundesliga ve Serie A kapsamında yapılan analizde 21 yaşındaki futbolcu 2. sıraya yerleşti.
Genç oyuncu, 18 maçlık süreçte maç başına 5 başarılı çalımla zirveye çıktı. İngiltere'den Middlesborough'dan Adama Traore, 16 maçta 5.6'lık ortalamasıyla ilk sırada bulundu. Bruma da hemen arkasından ikinci sıraya oturdu.
Sezon başından beri takip edilen bu verilerde, Bruma özellikle Barcelona'dan Neymar'ı geçmeyi başardı. Brezilyalı Neymar, 4.9 ortalamasıyla Galatasaraylı yıldızın hemen arkasında kaldı.
04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Bruma'dan büyük başarı! Neymar'ı solladı...
Sadece Türkiye'de değil Avrupa kapsamında da Bruma'nın farkı ortaya çıktı.
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