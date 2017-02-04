Yönetim tarafından affedilen Emenike ile Van der Wiel, sarı-lacivertlilerin dünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Dick Advocaat, yeniden aralarına katılan iki oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, "Bu sizin son şansınız; bunu iyi değerlendirin, çok iyi çalışın" diye nasihat etti.
Emenike ve Wiel'in, daha önce "Bu takıma ait olduklarını göstermiyorlar. İkisini de takımda istemiyorum" diye açıklama yapan Advocaat'ın isteğiyle değil de "yönetim baskısıyla" affedildiği ortaya çıktı. Affedilen iki yıldızın buna sevinir görüntüde olmadıkları, "Siz çağırdınız, biz de geldik" havası sergiledikleri görüldü.
04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Advocaat istemedi yönetim affetti!
Yönetim tarafından affedilen Emenike ile Van der Wiel, sarı-lacivertlilerin dünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Dick Advocaat, yeniden aralarına katılan iki oyuncuyla özel bir görüşme yaparak, "Bu sizin son şansınız; bunu iyi değerlendirin, çok iyi çalışın" diye nasihat etti.
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