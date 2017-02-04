04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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50 bin kişiyi zehirleyecekti

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Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği şehir tarihinin en büyük operasyonunda ele geçirilen 165 kilo eroinin laboratuvar sonuçları polisleri bile şaşırttı.
50 bin kişiyi zehirleyecekti
50 bin kişiyi zehirleyecekti 50 bin kişiyi zehirleyecekti 50 bin kişiyi zehirleyecekti

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan yola çıkan bir tırın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarını alıp operasyon yaptı. Ankara yolunda durdurulan tırın gizli bölmelerinde 320 paket halinde 165 kilogram eroin ele geçirildi.

M.K. ile E.E sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, ele geçen eroinler analiz için laboratuvara gönderildi. Yapılan testlerde eroinin yüzde 65 oranında saf olduğu, zenginleştirildiğinde 500 kilograma kadar ulaşabildiği, 10'ar gramlık paketler halinde 50 bin kişiyi zehirleyebileceği kaydedildi.
 

Adli emanette bulunan eroinlerin yapılan işlemlerinin ardından büyük kazanlarda imha edileceği öğrenildi.

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