04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor

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Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, tatil için gittiği Tayland'a cami yaptırmaya karar verdi.
Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor

Arkadaşlarıyla Tayland'a tatil giden Yaşar İpek, Naka Adasını gezdi. İpek, adada gezerken sela sesi duydu ve sese doğru gittiğinde 65 kişilik nüfusa sahip bir Müslüman köyüne denk geldi.

Grup halinde köye giden İpek, namaz kılmak için camiye gelen Müslümanlarla sohbet etti. Şarkıcı, camiye Kuran-ı Kerim okumak için gelen çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Yaşar İpek adadan ayrılırken Naka Adası'ndaki Müslüman köylülerin tente ile çevrili camilerinin yenilenmesi için yardım etmek istedi. Tatil için gittiği yerde sela sesini duyarak büyük bir tesadüf yaşayan ünlü şarkıcı caminin yeniden yaptırılması için ön ayak olacağını açıkladı.

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