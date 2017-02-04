04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldı

»
Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde bir sigara firmasının ürünlerinin dağıtımını yapan araç nedeni belli olmayan şekilde yakıldı.
Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldı Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldı Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Dikmen-Yaylaalan yolu üzerinde Çayiçi mevkiinde yol kenarında bir aracın yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yanan aracı söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, yanan aracın bir sigara firmasının Manavgat’taki bayisine ait dağıtım aracı olduğunu, 07 LPS 46 plakalı aracı U.B’nin kullandığını belirledi.

Çevrede yapılan arama ve telefonla aranmasına rağmen U.B’ye ulaşılamadı. Yangın olayından kısa bir süre sonra çamlık içerisinde bir kişinin eli kolu bağlı halde vatandaşlar tarafından bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis ve Jandarma ekipleri şahsın sigara firmasının yanan aracını kullanan U.B. olduğunu belirledi. U.B.’yi bulan vatandaşlar, yoldan geçerken Çakalderesi mevkiinde orman içerisinden bir ses duyduklarını, dikkatlice dinlediklerinde bir kişinin imdat diye bağırdığını, yanına geldiklerinde el ve ayakları bağlı bir kişiyle karşılaştıklarını belirttiler.

Eli ve ayakları çözüldükten sonra jandarma aracına alınan U.B. önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da merkez karakoluna götürüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hacca gitmek için bakın ne yapıyor!Hacca gitmek için bakın ne yapıyor!Aksaray’da 19 yaşında tahta sandıkla boyacılık mesleğine başlayan ve 20 yaşında evlenen 61 yaşındaki Davut Öztorun, ayakkabı boyayarak 5 çocuğunu yetiştirdi. 42 yıllık ayakkabı boyacısı Öztorun’un şimdiki hedefi hacca gitmek.
Antalya’da sigara dağıtan araç yakıldıAntalya’da sigara dağıtan araç yakıldıAntalya’nın Manavgat ilçesi’nde bir sigara firmasının ürünlerinin dağıtımını yapan araç nedeni belli olmayan şekilde yakıldı.
İstanbulluları korkutan görüntü!İstanbulluları korkutan görüntü!Zeytinburnu sahilinde sabah saatlerinde bir kadın cesedi kıyıya vurdu. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından kadın cesedini Adli Tıp Kurumu’na götürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Acılı babanın yürek yakan feryadı!Acılı babanın yürek yakan feryadı!13 yaşındaki kızına tecavüz edilen acılı babanın mahkeme salonundaki feryadı ciğerleri dağladı.
Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı!Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı!Çift yüzlü ineği gören görenleri şaşırtıyor. İnternete düşen kısa videoda ineğin iki yüzü var...
'Kimyasal madde' paniği'Kimyasal madde' paniğiD-100 karayolu'nun Bolu kesiminde yola dökülen kimyasal madde paniğe neden oldu.
  • Maça değil savaşa gelmişler22 Ocak 2017 Pazar 21:37
  • Mühendisliği bıraktı, mantar üretiyor22 Ocak 2017 Pazar 21:10
  • Eskişehir'de şüpheli valiz paniği18 Ocak 2017 Çarşamba 23:39
  • Ünlü spikere otobüs çarptı15 Ocak 2017 Pazar 23:14
  • Kırklareli'de yumurtalar soğuktan dondu10 Ocak 2017 Salı 23:21
  • Şiddetli rüzgar seraları yıktı10 Ocak 2017 Salı 23:10
  • Adana’da pompalı tüfekle market soygunu10 Ocak 2017 Salı 22:59
  • Alanya'da çayevine silahlı saldırı10 Ocak 2017 Salı 22:35
  • Anne oğul birbirini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 17:03
  • Kimyasal madde işçileri zehirledi04 Ocak 2017 Çarşamba 20:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri