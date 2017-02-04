04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

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Maliye Bakanı Ağbal vergisini zamanında ödeyen ve geçmişe dönük yükümlülüklerini tam olarak yerine getirenlere indirim yapılacağını belirtti
Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda
Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümet olarak vergi borçlarının zamanında tahsil edilmesi konusunda azami derecede gayret gösterdiklerini, mükelleflerin de bu anlamda bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Vergisini zamanında ödeyemeyen vatandaşlara imkan sağlamak için de yeniden yapılandırma kanunları çıkardıklarını anımsatan Ağbal, bu kanunların ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde doğru tercihler olduğunu söyledi.

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN DE KOLAYLIK İSTİYOR

Ağbal, "Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen mükellef de diyor ki 'Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir imkan sağlayın'. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisinde süresinde ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, vergisini süresinde ödeyen vatandaşa da böyle bir kolaylığın sağlanması doğru bir talep." ifadelerini kullandı.

TALEP İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Maliye Bakanlığı olarak bu talebi dikkate alarak bir çalışma yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu düzenlemenin kapsamına hangi mükellefler girmeli, hangi şartları ortaya koymalıyız, burada sağlanacak vergi indirimi oranı ne olmalı? Bu bir hesap kitap işi. Maliye olarak bir vergiden vazgeçeceksen, tabii ki bütçenin iki yakasını da düşünmek suretiyle bir çalışma yapmamız lazım." diye konuştu.

Ağbal, düzenleme kapsamında mükellefin, yararlandığı dönem itibarıyla geçmişe dönük borcu olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti: "Yani belli bir süre 3 yıl olur 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl. Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları arada bir kaçırırsınız, bunları dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması, ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak. Burada şuna da dikkat ediyoruz, bu indirimi vereceğimiz mükellefimiz sadece vergisini zamanında ödeyen kişi olmasın aynı zamanda geçmişe yönelik vergisini de eksik ödememiş olsun. Burada bizim belirlediğimiz ölçütlerden biri geçmişte herhangi bir şekilde mesela 3 yıllık süreçte geçmişe dönük herhangi bir şekilde bir vergi incelemesi sonunda bir vergi tarh edilmemiş olması gerekiyor."

ORAN KONUSUNDA SON SÖZ BAKANLAR KURULUNDA

Ağbal, vergisini zamanında ödeyen ve geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettikleri mükelleflere bu imkanı getireceklerini bildirdi. Maliye Bakanı Ağbal, "İndirim oranı konusunda genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Bunu farklı senaryolar altında, farklı mükellef grupları itibarıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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