Gezici Araştırma'nın son referandum anketi

CHP'ye yakın şirket Gezici Araştırma referandumda halkın yüzde 41.2’sinin ‘Evet’, yüzde 58.2’sinin ise ‘Hayır’ oyu vereceğini savundu.

Gezici Araştırma’nın anketine göre, ‘İçeriğinde Cumhurbaşkanı yetkilerinin artırıldığı, halk arasında ‘Başkanlık Sistemi’ olarak bahsedilen anayasa değişikliği konusunda referanduma giderseniz tercihiniz ne yönde olur?’ sorusuna, halkın yüzde 41.2’sinin ‘Evet’, yüzde 58.2’sinin ise ‘Hayır’ dediğini açıkladı.

MAK'IN ANKETİ YÜZDE 59.77

Öte yandan MAK Danışmanlık Şirketi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre 'Evet' diyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 59,77 olarak ortaya çıkıyor..

ADİL GÜR YÜZDE 54

Ayrıca son seçimlerin bileni olan A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, yapılan ankete göre evet oylarının % 54 bandında olduğunu söylüyor.