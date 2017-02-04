04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdı

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ABD'li ünlü komedyen Sarah Silverman, ABD Başkanı Trump’ı devirmesi için orduya darbe çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdı
Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdı Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdı Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Uyan ve direnişe katıl" ifadesini kullanan Silverman, "Ordu bizimle olunca faşistler devrilir. Deli kral ve görevlileri güle güle." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimi bitmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Başkan seçilen Donald Trump’ın söylemleri ve davranışları ABD’de sanat, iş dünyası ve ekonomi dünyasında tartışmalara devam ediyor. Birçok ünlü isim Trump karşıtı söylemlerini dile getirmekten kaçınmıyor.

Komedyen Rosie O'Donnell’ın seçimlerde Rus hükümeti ile anlaşma "suçlaması"ndan temize çıkana kadar Donald Trump'ın göreve başlama töreninin geciktirilmesini engellemek adına sıkıyönetim ilan edilmesi için Hillary Clinton'a destek vermesinden sonra şimdi de komedyen Sarah Silverman’dan sözleri tartışılıyor.

Silverman, 10 milyon takipçisi bulunduğu Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ı sert bir dille eleştirerek "Uyan ve direnişe katıl" şeklinde konuşarak "Ordu bizimle olunca faşistler devrilir. Deli kral ve görevlileri güle güle." dedi.

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