İhanete komşuyu da alet ettiler!

Eski Hâkim Habil Kahraman'ın, örgüt üyelerine "ByLock, Tango yükleyin ama yakalanmamak için komşunun Wi-Fi'sinden indirin" yazdığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki hâkimliğe geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle HSYK'nın 'mesleğe kabul' kararlarını kaldırdığı hâkim ve savcılar ile ÖSYM görevlilerinin de aralarında bulunduğu 56'sı tutuklu 82 sanık hakkında dava açtı.

SINAVDAN ÖNCE SORU VE CEVAPLARI ALMIŞLAR

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamalarının yer aldığı iddianamede, şüphelilerin FETÖ üyesi hâkim-savcı olarak devletin yargı erkine yerleşmek amacıyla sınavdan önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları elde ettiği ifade edildi. Haksız şekilde hâkim ve savcı unvanına sahip oldukları belirtilen şüphelilerin, aynı sorulara yanlış cevap verdiklerine ve bazı matematik sorularının doğru cevaplarını hiçbir işlem yapmadan bulduklarına dikkat çekildi.

TAHLİYE HEDİYESİ: TAKKE

Şüpheliler arasında TUSCON üyesi şirketlerin çalışanlarının da olduğu vurgulanan iddianamede, MİT'in 9 Aralık 2016 tarihli raporuna göre kırmızı ve turuncu ByLock listesinde yer alan 36 şüphelinin program üzerinden diğer örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalara da ilk kez yer verildi.

"YAKALANMAMAK İÇİN..."

Bu isimlerden eski Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Habil Kahraman'ın Kasım 2015-Şubat 2016 arasında yaptığı yazışmalarda, ByLock, Eagle ve Tango gibi programlar indirilirken iz bırakmanın yöntemlerini anlattığı kaydedildi. Ve Kahraman'ın şu ifadeleri iddianameye girdi: "Hocaefendi bana takke, tespih hediye etti. Bylock, Tango yükleyin ama yakalanmamak için komşunun Wi-Fi'sinden indirin."

Yazışmalara göre Kahraman, bir başka mesajında ise "Evlerde temizlik yapıldı ama yine gözden geçirelim. Tango'yu yükleyin, oradan iletişim olacak. ByLock'u kullanmayacağım" dedi.

Kahraman, yasadışı dinleme soruşturmasında tutuklanan 3 polisi usulsüz bir şekilde tahliye etmesinin ardından HSYK tarafından Ocak 2016'da meslekten ihraç edilmişti. Kahraman'ın tahliye ettiği bu polislerden K.Ö., eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosunda da yer almıştı. K.Ö., halen firari.

BYLOCK'TAN OPERASYON UYARISI

Yine aynı sınavda çaldıkları sorular sayesinde başarılı olan ancak mülakatta elenerek avukatlık yapmaya devam eden İsmet Ünsal'ın ise devam eden FETÖ operasyonlarında bir örgüt mensubunu uyardığı da görülüyor.

Ünsal, "Abi bilginiz vardır mutlaka, savcılık MATED (Manisa Teknik Elemanlar Derneği) dosyasına başlıyor. Bu aralar geceleri resmi ikametinizde kalmayın çünkü birimden net bir bilgi gelmiyor. Özellikle pazartesi ve çarşamba gecesi evde hiç kalmayın" ifadesini kullanıyor.

TELEFONDA ATAMA LİSTESİ

Şüpheliler Ali Girgin ve Mücella Girgin'e ait telefondan ise 15 Temmuz darbe girişimi için hazırlanan "Sıkıyönetim Bölge Komutanları ve İl Sıkıyönetim Komutanları" listesi çıktı.

Listede, "kuvvet-rütbe-adı-soyadı-sicili ve atandığı görev yeri" şeklinde bir çizelgenin oluşturulduğu kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerden Ali Zorlu ve Derya Zorlu'ya ait flash bellekte de askeri personele ait özel bilgilerin yer aldığı fişleme belgelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu fotoğrafların, İzmir'deki askeri kumpas soruşturmasıyla ilgili olabileceği değerlendirildi.

HABERTÜRK