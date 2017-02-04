Destek çığ gibi büyüyor! Bir bir kararlarını açıkladılar

Güneydoğu’daki büyük aşiret ve aileler, referandumda “evet” oyu vereceklerini açıkladı. Ülkü Ocakları'ndan ise Bahçeli'nin kararlarına tam destek geldi.

Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak’ta bulunan büyük aşiret ve aileler, yeni anayasanın halk oylamasına sunulacağı referandumda “evet” oyu vereceklerini açıkladı.

7 ayrı kolu ile Siirt'in en büyük aşiretlerinden biri olan ve Kasimiye köyünde ikamet eden Memediyan aşireti reisi Kasım Hüseyinoğlu (61), canlarıyla ve kanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak “evet” oyu kullanacaklarını belirtti.

Siirt’te 21 ayrı kolu bulunan Duderan aşireti temsilcisi Abdurrahman Tetik, referandumda tüm aşiret mensuplarıyla güçlü bir şekilde “evet” diyeceklerini söyledi.

Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden olan Güler ailesinden Türkan Güler, binin üzerinde aile mensubuyla birlikte referandum için aktif olarak çalıştıklarını belirtti.

Batman’ın büyük ailelerinden olan Hamidi ailesi liderlerinden Sebahattin Hamidi, Türkiye’nin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydetti. Türkiye’nin ivme kazanıp, şaha kalktığı bir anda dış güçlerin Türkiye’yi parçalamaya çalıştığını belirterek referanduma 'evet' desteklerini açıkladılar.

Şırnaklı Tatar aşireti lideri Arslan Tatar ise Şırnak halkı olarak kenetlendiklerini belirterek, şunları söyledi: “Fikrimiz zikrimiz bir olmuştur. Hep birlikte referandum sürecinde ‘evet’ oyu kullanacağız. Hep beraberde hükümetimizin, hep birlikte sayın cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye hazır olduğumuzu vatandaşımız dile getirmiştir. İspatlamıştır. Ben şuanda bütün STK’larımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla iç içeyim. Hepsinin oyunun rengi belli diyebilirim.

ÜLKÜ OCAKLARI: EMRİNDEYİZ



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Kılavuz, Ülkü Ocaklarının tüm teşkilat ve mensuplarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, sonucu ve bedeli ne olursa olsun, yanında ve emrinde olduğunu söyledi.