04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor

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ABD'li maden şirketi Centerra Gold firması, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde maden arama ve sondaj çalışmaları yapmak için işlemlere başladı.
ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor
ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyor

Centerra Madencilik'in Türkiye'deki ortağı olduğu iddia edilen ve merkezi Kayseri'de bulunan Öksüt Madencilik ile birlikte hazırladıkları proje kapsamında Alaplı'nın Aşağıdağ köyü Çanakcı Dere mevkiinde maden arama ve sondaj çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir proje sunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenen projeye 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Merkezi İstanbul'da bulunan Akca Çevre Mühendislik Danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan 570 bin liralık projede Aşağıdağ köyü Çanakçı Dere mevkii IV. Grup 3229049 erişim nolu sahada maden, petrol ve Jeotermal kaynak arama projeleri, (sismik, elektrik,manyetik, elektromanyetik, jeofizik yöntemle yapılan aramalar hariç) yapabilecek.

KAROTLU SONDAJ

Alaplı ilçesine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıdağ köyünde altın heyecanı yaşanıyor. Bir taraftan proje alanına ait arama ruhsatı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arama süresinin hala devam ettiği belirtildi. Ruhsat sahasındaki sondaj çalışmasında 96 mm çapında. Sondajın ise karot alınarak yapılması planlanıyor.

Proje kapsamında sondaj faaliyeti esnasında projede 10 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

 

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