04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Ronaldinho açıkladı! 'İstanbul'a geliyorum...'

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Ronaldinho açıkladı! 'İstanbul'a geliyorum...'
Barcelona'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini duyurdu
Ronaldinho açıkladı! 'İstanbul'a geliyorum...' Ronaldinho açıkladı! 'İstanbul'a geliyorum...' Ronaldinho açıkladı! 'İstanbul'a geliyorum...'

Brezilyalı efsane isim Ronaldinho, Instagram hesabından yayınladığı videoda "İstanbul'daki dostlarım, yakında orada olacağız, görüşürüz" dedi. Daha sonra Twitter'dan da paylaşım yapan Ronaldinho, 14 milyon takipçisine İstanbul'a geleceğinin müjdesini verdi.

Ronaldinho'nun Türkiye temsilcisi Ümit Akbulut, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Ronaldinho yarın İstanbul'da" ifadelerini kullandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Ronaldinho'yu kulüp elçisi olarak atamıştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından Ronaldinho ile anlaşma sağlandığı ve Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki yıllarda Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanıyla temsil edeceği belirtildi.

Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen 36 yaşındaki Ronaldinho, 2003-2008'de Barcelona'da forma giymişti. Brezilyalı yıldız, son olarak ülkesinin Fluminense takımından 2015'te ayrılmış ve sonraki süreçte yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

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