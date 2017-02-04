04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Almanya o Türk'ü konuşuyor!

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Almanya o Türk'ü konuşuyor!
Bundesliga-2 ekiplerinden Greuther Fürth Kulübü'nde forma giyen Serdar Dursun, Hannover 96 maçında attığı iki golle Alman spor basınında konuşulan isim oldu.
Almanya o Türk'ü konuşuyor! Almanya o Türk'ü konuşuyor! Almanya o Türk'ü konuşuyor!

Almanya 2.Ligi (Bundesliga) 19. hafta maçında, SpVgg Greuther Fürth ile Hannover 96 karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazanmayı başardı. SpVgg Greuther Fürth forması giyen Serdar Dursun, karşılaşmanın 16 ve 64. dakikalarda attığı gollerle galibiyete büyük katkı sağladı ve Alman spor basınından büyük övgü aldı. Serdar Dursun, çıktığı 18 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Serdar Dursun daha önce, Eskişehirspor ve Karagümrük formalarını da giymişti.

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