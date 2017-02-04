Almanya o Türk'ü konuşuyor!

Almanya 2.Ligi (Bundesliga) 19. hafta maçında, SpVgg Greuther Fürth ile Hannover 96 karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazanmayı başardı. SpVgg Greuther Fürth forması giyen Serdar Dursun, karşılaşmanın 16 ve 64. dakikalarda attığı gollerle galibiyete büyük katkı sağladı ve Alman spor basınından büyük övgü aldı. Serdar Dursun, çıktığı 18 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Serdar Dursun daha önce, Eskişehirspor ve Karagümrük formalarını da giymişti.
04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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