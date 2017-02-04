04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Cenk Tosun: 'Dönüşü olmayan bir maç'

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Cenk Tosun: 'Dönüşü olmayan bir maç'
Beşiktaş’ın golcü oyuncu Cenk Tosun, Fenerbahçe maçının siyah-beyazlı camia için büyük bir önem taşıdığını söyleyerek, “Tek bir maç olacağı için, dönüşü olmayan bir maç olacak. dedi.
Cenk Tosun: 'Dönüşü olmayan bir maç' Cenk Tosun: 'Dönüşü olmayan bir maç' Cenk Tosun: 'Dönüşü olmayan bir maç'

Süper Lig’de attığı 15 golle gol krallığında zirvede bulunan siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Affedilmeyecek bir maç oynayacaklarını belirten milli oyuncu, bu maçı kazanıp kupada yollarına devam etmek istediklerini vurguladı.

“Affedilmeyecek bir maç”
Her maça nasıl hazırlanıyorsa derbiye de öyle hazırlandığını ifade eden Cenk Tosun, “Gerçekten bu derbi camiamız için çok önemli çünkü affedilmeyecek bir maç. Tek bir maç olacağı için, dönüşü olmayan bir maç olacak. O yüzden inşallah bu maçtan galip gelip kupada devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi ben her maça hazırlandığım gibi hafta içi çalışmalarımı iyi yapacağım, yüzde yüz konsantre olacağım” diye konuştu.

“Şenol hoca bana güveniyor”
Başarılı performansını devam ettirmek istediğini söyleyen siyah-beyazlı futbolcu sözlerine şöyle devam etti:
“Bu sene sağ olsun Şenol hocam bana güveniyor. Çok fazla süre veriyor. Ben de onun yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir forvette öz güven gerçekten çok önemli, attıkça da öz güvenin yerine geliyor. Daha da iyi oynuyorsun. Takım arkadaşlarım bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Performansımla ilgili birkaç etken var. Ben de Allah’a şükür bu son birkaç maçtır iyiyim. Performansımla ilgili olarak takım arkadaşlarımın da etkeni var. Quaresma zaten çok iyi orta kesiyor. O bana çok yardımcı oluyor. Babel de gerçekten geldikten sonra çok katkı sağladı takıma. Sol taraftan çok iyi taşıyor topu, çok güçlü ve çabuk bir oyuncu olduğu için. Oğuzhan olsun, Tolgay olsun, Talisca olsun gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oluyorlar gol yollarında. Allah’a şükür son zamanlarda sıkıntı yaşamıyoruz.”

“Taraftarlarımız bizim için itici güç olacak”
Fenerbahçe ile Vodafone Arena’da ilk kez karşılaşacaklarını hatırlatan Tosun, “Vodafone Arena’da ilk derbiyi Galatasaray ile oynamıştık. Güzel bir atmosfer vardı. Fenerbahçe maçında ilk dakikadan itibaren her şeyimizi verip maçı çözmeye çalışacağız. Herkes stada gelsin. Taraftarlarımız bizim için itici güç olacak. Desteklerini esirgemesinler bizden. Herkese güzel bir maç izleteceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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