Terörist sözcüsü açıkladı: Operasyonda...

Amerika'nın desteklediği terörist grup, Rakka'nın DEAŞ'dan alınması için sürdürülen operasyonda yeni aşamanın, kenti tamamen kuşatma altına alınmasına yönelik olduğunu belirtti.

Teröristlerin komutanı Cihan Şex Ehmed tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Her gün ağır yenilgilerle yüz yüze kalan DEAŞ çeteleri, sivillere dönük saldırılarını artırmakta. Hamlemizin üçüncü aşamasında Rakka’nın doğusunda bulunan köyleri, buralarda yaşayan sivillerin de desteği ile DEAŞ çetelerinin zulmünden kurtaracağız. Yine aşiretlerin ve bölgenin kanaat önderleri ve ileri gelenleri ile Uluslararası koalisyon güçlerinin hava ve özel güç desteği ile Rakka'yı tamamen DEAŞ çetelerinden temizleyeceğiz. Hamlemizin birinci ve ikinci aşamasında yer alan tüm güçler, üçüncü aşamada da yer alacaktır. Özgürleştirilen alanlardan çok sayıda genç, eğitimlerini tamamlayarak yeni oluşturulan gruplar içerisinde çetelere karşı mücadeleye dahil olacaklardır.”

Terörist Sözcüsü Talal Sülo ise geçtiğimiz günlerde, “Önümüzdeki günlerde başlayacak yeni eylemlere hazırlanıyoruz” demişti.

Fırat’ın Gazabı adı verilen operasyonun ilk aşaması 5 Kasım’da, ikinci aşaması ise 10 Aralık’ta başlatılmıştı.

AMERİKA'NIN DESTEĞİ

Geçtiğimiz günlerde Amerika, teröristlere zırhlı araç desteği yapmış, Pentagon yetkilileri de bunu doğrulamıştı.