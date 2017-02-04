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El Bab'da sıkışan DEAŞ su kanallarını kullanıyor

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El Bab'da sıkışan DEAŞ su kanallarını kullanıyor
Terör örgütü DEAŞ, Halep'in kuzeydoğusundaki El-Bab ilçesi ve çevresinde yer alan köyler arasındaki su şebekesini ikmal amaçlı tünel olarak kullanıyor.
El Bab'da sıkışan DEAŞ su kanallarını kullanıyor El Bab'da sıkışan DEAŞ su kanallarını kullanıyor El Bab'da sıkışan DEAŞ su kanallarını kullanıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın, Halep'in kuzeydoğusundaki El-Bab ilçesi ve çevresinde yer alan köyler arasındaki su şebekesini ikmal amaçlı tünel olarak kullandığı belirtiliyor. Bu tüneller aracılığıyla birbirine yardım eden DEAŞ militanlarının baskıları sonucu da her gün yüzlerce insan terör örgütünün elinden kaçarak muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yöneliyor.

YENİ TAKTİKLER

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesi ve çevresinde operasyon düzenleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında, her geçen gün bölgede sıkışan DEAŞ, yeni taktikler uygulayarak varlığını sürdürmeye çalışıyor.

El-Bab çevresinde terör örgütü PKK/PYD'yle çatışmalara girmeyerek onlara alan açan DEAŞ, bölgede sadece muhaliflerle savaşıyor. El-Bab ve çevresindeki kasaba, belde ve köylerin etrafına tüneller kazan, tarım arazilerine yüzlerce mayın ve patlayıcı döşeyen örgüt, sivillerin kullandığı yerleri de mayınlarla tuzaklamış durumda.

ÖRGÜT SU KANALLARINI İKMAL TÜNELİNE ÇEVİRDİ

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle Halep'in El-Bab ilçesi ve çevresinde operasyon düzenleyen ÖSO'ya bağlı birlikler, terör örgütü DEAŞ'tan kaçan ailelere yardım ederek güvenli bölgelere ulaşmalarını sağlıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın baskıları sonucu El-Bab'ın güneydoğusundaki Tadif köyünden ailesiyle birlikte çıkan Haldun es-Samadi, AA muhabirine, DEAŞ'ın El-Bab'dan Tadif ile Kabasin'e giden su şebekesi kanallarını genişletip tünel olarak kullandığını söyledi.

Samadi, "DEAŞ, son zamanlarda Tadif ile El-Bab arasındaki su şebekelerini kullanarak koalisyon ve Türk savaş uçaklarından korunmaya çalışıyor. Bab'daki Vatan Hastanesine giden su şebekesinin kanallarını askeri amaçla kullanan DEAŞ, bu şebekeler yardımıyla bölgede hareket ederek, ikmalini yaptığı gibi muhalifleri de ilçeye yaklaştırmıyor." dedi.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ DE VAR

Örgüt militanlarının bu şekilde birbiriyle yardımlaştığını aktaran Samadi, şunları söyledi:

"Su şebekelerini genişleterek tünellere çeviren terör örgütü DEAŞ, bu şekilde Tadif ve Kabasin'deki unsurlarına yardım ediyor. Örgüt tünellerde rahat hareket etmek için de belli noktalarda havalandırma sistemleri yapmış."

DEAŞ'ın baskıları sonucu El-Bab'dan çıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Munzir Şefik de "Allah'a şükür muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geldik. Özgür Suriye Ordusu'nun bölgesine gelerek kendimizi güvende hissettik. Orada güvende değildik." ifadelerini kullandı.

Muhalif bölgelere kendi araçlarıyla ulaştıklarını aktaran Şerif, El-Bab'da kalan sivillerin durumunun hiç iyi olmadığını, halkın örgütün kıskacında kaldığını ifade etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan 24 yerleşim yerini ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri, Bab ilçe merkezindeki direnişi kırmak için çevresini kuşatıyor. Türkiye sınırından Suriye içlerine 35,1 kilometre derinliğe ulaşan TSK destekli ÖSO güçleri ise El-Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda bulunuyor.

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