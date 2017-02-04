Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı!

25 Ocak çarşamba günü itibariyle vizyona giren Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı gişede büyük şok yaşadı! 400 salonda gösterime giren film bakın kaç bin kişi tarafından izlendi

Son dönemde özellikle hükümete yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül halk tarafından büyük tepki çekmişti.

25 Ocak çarşamba günü itibariyle vizyona giren Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi "Vezir Parmağı" gişede büyük şok yaşadı! 400 salonda gösterime giren filmin izlenme oranları açıklandı.

Gülben Ergen'i de yıllar sonra sinemaya döndüren yapım Box Office Turkey verilerine göre 401.791 bin kişi tarafından izlendi. Kırmızıgül'ün diğer filimlerine kıyaslandığı zaman izlenme oranlarını ne kadar düşük olduğu gözlerden kaçmadı.

400 salonda gösterime giren film toplamda 4.716.703 TL'lik hasılat elde etti.



10 MİLYON TL ZARARDA

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği, başrolünü oynadığı, müziklerine de imza attığı Vezir Parmağı tam 14 milyon TL'ye mal olmuştu.