04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor!

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TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek,referanduma götürülen Anayasa değişikliği paketinin bir rejim değişikliği olmadığını söyledi.
Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor!
Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor! Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor! Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor!

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantının konusu ağırlıklı olarak gündemde olan anayasa değişikliği oldu. 

Burada konuşan Çiçek, “Değişen rejim filan değil” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“AK Parti olarak bizim rejimle bir sıkıntımız yok, anayasanın ilk 3 maddesinde yazılı hususlar bizim de kabulümüz olan, AK Parti’nin 2011’de Meclise sunduğu metine de baktığımız da söyleyecek bir husus yok tamam ama bulanık suda balık avlamak isteyenler çıkar, karanlıkta kurşun sıkanlar çıkar, biz bunun iyi anlaşılması için bir defa daha diyoruz ki ‘Türkiye Devleti bir cumhuriyettir, cumhuriyet doğru tercihtir, bizim bundan dolayı bir sıkıntımız yok’, nereden rejim değişiyor? İkinci maddesinde bu devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ifade ediliyor, bizim bundan dolayı bir sıkıntımız yok tam tersi 14-15 yıllık iktidarımız döneminde burada yazılı demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin toplumda bir karşılığı olsun, bu nitelikler ne anlama geliyor onu icraatla ortaya koymak bakımından hiçbir hükümete nasip olmayan önemli değişiklikleri biz yaptık. Bizim bunlarla bir problemimiz yok, eğer rejim değişecekse böyle bir yalanın karşılığı bulunacaksa bu maddelerle ilgili bu metinlerde değişiklik olması lazım. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hava bulutlu, bana ördek dedin, meşhur hikaye var ya. Biz kimseye ördek filan demedik, böyle bir saçmalama içerisinde de değiliz. Yok böyle bir hikaye, herkes şu 18 maddelik metine baksın, bu ilk üç maddede ne değişiklik var onu başlıca ortaya koymaları lazım. Demek ki herkesin kafasını karıştırma noktasında evvela ‘rejim değişiyor’ sözü, ithamı, karalaması var. Hayır diyenlerin en azından bir kısmının kampanyası bunun üzerine oturacak. Bu kesinlikle doğru değildir, bundan emin olasınız.” 

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