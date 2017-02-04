TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantının konusu ağırlıklı olarak gündemde olan anayasa değişikliği oldu.
Burada konuşan Çiçek, “Değişen rejim filan değil” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“AK Parti olarak bizim rejimle bir sıkıntımız yok, anayasanın ilk 3 maddesinde yazılı hususlar bizim de kabulümüz olan, AK Parti’nin 2011’de Meclise sunduğu metine de baktığımız da söyleyecek bir husus yok tamam ama bulanık suda balık avlamak isteyenler çıkar, karanlıkta kurşun sıkanlar çıkar, biz bunun iyi anlaşılması için bir defa daha diyoruz ki ‘Türkiye Devleti bir cumhuriyettir, cumhuriyet doğru tercihtir, bizim bundan dolayı bir sıkıntımız yok’, nereden rejim değişiyor? İkinci maddesinde bu devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ifade ediliyor, bizim bundan dolayı bir sıkıntımız yok tam tersi 14-15 yıllık iktidarımız döneminde burada yazılı demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin toplumda bir karşılığı olsun, bu nitelikler ne anlama geliyor onu icraatla ortaya koymak bakımından hiçbir hükümete nasip olmayan önemli değişiklikleri biz yaptık. Bizim bunlarla bir problemimiz yok, eğer rejim değişecekse böyle bir yalanın karşılığı bulunacaksa bu maddelerle ilgili bu metinlerde değişiklik olması lazım. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hava bulutlu, bana ördek dedin, meşhur hikaye var ya. Biz kimseye ördek filan demedik, böyle bir saçmalama içerisinde de değiliz. Yok böyle bir hikaye, herkes şu 18 maddelik metine baksın, bu ilk üç maddede ne değişiklik var onu başlıca ortaya koymaları lazım. Demek ki herkesin kafasını karıştırma noktasında evvela ‘rejim değişiyor’ sözü, ithamı, karalaması var. Hayır diyenlerin en azından bir kısmının kampanyası bunun üzerine oturacak. Bu kesinlikle doğru değildir, bundan emin olasınız.”
- Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor!E-posta ile Kandil'e davet!ABD'li şirket o ilde altın aramaya geliyorDarbe girişimi davaları başlıyorDestek çığ gibi büyüyor! Bir bir kararlarını açıkladılarişte Güne Damga Vuran ManşetlerPKK'ya yılın ilk ayında ağır darbeÖğretmen dilekçe yazdı! Bakanlık 81 ilin tamamına gönderdi“En güzelini Müslümanlar yapmalı”Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:37 Güneş 08:05 Öğle 13:25 İkindi 16:06 Akşam 18:32 Yatsı 19:54
- 9°C Adana
- 1°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 1°C Ankara
- 10°C Antalya
- 2°C Artvin
- 9°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 88.390 1.14
- Altın: 144,996 -0.69
- Dolar: 3,6928 -1.23
- Euro: 3,9848 -1.34
Cemil Çiçek resti çekti: Rejim falan değişmiyor!
TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantının konusu ağırlıklı olarak gündemde olan anayasa değişikliği oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- “En güzelini Müslümanlar yapmalı”
- Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
- Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı!
- Oğlunun adını 'Beşiktaş' koydu
- Balinanın midesinden bakın ne çıktı!
- Yaşar İpek Tayland'a cami yaptırıyor
- Bolu'da 'Saat kaç' diye sorunca ortalık karıştı!
- Diriliş Ertuğrul'da şok eden veda!
- Diyanet'ten evlilik programları açıklaması
- Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha!
- Zoruna gidiyormuş!
- Ahmet Hakan'ı dinlemedi!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.