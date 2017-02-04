04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim!

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Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim!
Yunanistan’a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botları engel oldu.
Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim! Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim! Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen pazar günü ziyaret gerçekleştirdiği Kardak’ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları adeta kuş uçurtmuyor.

Türk botlarından biri gece ve gündüz kayalıklara 50 metre uzaklıkta nöbet tutarken, askerler dürbünle bölgeyi izliyor. Bölgede bulunan diğer botlar ise Turgutreis’in karşısındaki Çatal Adası ile Gümüşlük önlerindeki Çavuş Adası yakınlarında devriye görevi yürütüyor. 

TÜRK BOTLARI ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan bugün, Yunanistan’a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botlarının engel olduğu görüldü.

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Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim!Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim!Yunanistan’a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botları engel oldu.
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