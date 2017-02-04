04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı

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Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı
Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı.
Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttı

 Ekonomik sıkıntılar ile baş edemeyen Gülben Ergen, son olarak derneğin Etiler'deki dairesini boşalttı.

ELEMANLARI GARSON OLARAK ÇALIŞTI

Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği zor günler geçiriyor. İddialara göre Gülben Ergen, son günlerde dernekteki elemanlarını 'Dadı Mutfakta' isimli restoranında çalıştırmaya başlamıştı.

"OLAY TAMAMEN EKONOMİK"

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili olarak, kendi adını taşıyan film şirketine ait olan Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan büroyu daha küçük bir daireye taşımak için böyle bir karar verdiklerini açıkladı. "Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceğiz" diyen Ergen, derneği nereye taşımayı planladıklarını açıklamadı.

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Parasızlıktan derneğinin dairesini boşalttıParasızlıktan derneğinin dairesini boşalttıGülben Ergen'in başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı.
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