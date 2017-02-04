“En güzelini Müslümanlar yapmalı”

Kaman, İsviçre, Dubai ve Tunus dahil birçok ülkeden yarışmaya katılım olduğuna işaret ederek, özellikle de Suriyeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Sinemanın bir tebliğ aracı olduğunu aktaran Kaman, “Sinemayı en güzel Müslümanlar yapmalı. Siyer Vakfı olarak yarışmanın ilk yılından itibaren bu konuyu özellikle vurgulamıştık. Müslümanların da sinemada söyleyecek sözlerinin olması lazım. Çünkü Müslümanların sahip olduğu medeniyet ve müktesebat buna çok müsait.” diye konuştu.

“Sektöre kalifiye eleman yetişmesi çabası içindeyiz”

Mehmet Kaman, yarışmanın temasının “Kamil İman-Kamil İnsan” olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca tüm dünyada karakterli, bilinçli, akıllı ve bunları imanla pekiştirmiş insan modeli ortaya çıkartmayı hedefledi. Bunun en güzel örneğini sahabe neslinde gördük. Sahabe toplumu maya bir toplumdu. Bu özelliklerinden hareketle, gittikleri her toprakta o toplumun dönüşmesine etki eden unsur olarak ön plana çıktılar. Dönüştürme noktasında da Peygamber Efendimiz’i örnek ve model alarak, üstün bir çaba sarfettiler. Dolayısıyla biz de sahabenin bıraktığı bu mirası, Efendimiz’in bıraktığı mesajı omuzlanarak ve bıraktığı rol modele sahip olarak devam ettirebiliriz. Efendimiz’in koyduğu ideal imana, karakterli, şuurlu, akıllı ve imanlı hedef insan modelini yakalayarak ulaşabiliriz.”

Kamil insan merhametlidir

Yarışma temasına ilişkin olarak katılımcıları sosyal medya aracılığıyla bilgilendirdiklerini söyleyen Kaman, kamil insanın, dürüst olan ve aldatmayan kişi olduğuna vurgu yaparak, “Kamil insan, etrafıyla barışıktır, olgundur. Her şeye parlamaz, köpürmez. Kamil insan yardımseverdir ve merhametlidir. Bu tip konuları, katılımcılarımıza yardımcı olabilmek amacıyla görsel materyallerle de destekleyerek, sosyal medyada yoğun bir şekilde vermeye çalıştık.” dedi. Mehmet Kaman, 2005’te hayatını kaybeden “Çağrı” filminin yönetmeni Mustafa Akkad ile ilgili kısa bir filmin de gösterileceği ödül töreninde, ünlü yönetmenin anısına ödül takdim edileceğini kaydetti. Yarışmanın ödül töreni ve gala gecesi 19 Şubat’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.