04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Trump'ı kızdıracak duyur

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın yedi müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı koyan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldığını duyurdu.
Trump'ı kızdıracak duyur
Trump'ı kızdıracak duyur Trump'ı kızdıracak duyur Trump'ı kızdıracak duyur

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Washington eyaletinden bir Federal Yargıcın kararına binaen Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke  vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ne dair tüm eylemlerin tamamen askıya aldığını duyurdu.

"TÜM EYLEMLER ASKIYA ALINDI"

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı.” ifadesini kullandı.

Sözcü, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların  havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti.

DIŞİŞLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Benzer bir açıklama da Dışişlerinden geldi.

Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri yedi ülke vatandaşına  vize ve giriş yasağı uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaşının  vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.

"ŞİMDİ SEYAHAT EDEBİLİRSİNİZ"

İsmi açıklanmayan bir Dışişleri yetkilisi, "Vizelerin geri alınması hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiş ve ellerinde geçerli vizesi olan  kişiler şimdi seyahat edebilirler.” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde  görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak  durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray’da ABD Adalet  Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar  uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

Trump’ın geçen hafta cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak,  Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize  verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını içeriyordu.

Kararname ayrıca Suriye’den mülteci alımını süresiz şekilde askıya  alıyordu.

Trump’ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açtı. Yeni başkan bu  kararından dolayı içerden ve dışardan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı  karşıya kaldı.

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