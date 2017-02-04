Belediye cezayı kesti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başardı.
Medipol Başakşehir'e Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri 15 ve 27'de Mustafa Pektemek kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2'de Eren Derdiyok'tan geldi. Galatasaray'da Wesley Sneijder 5. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray taraftarları, maçın sonlarına doğru teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi 7 Şubat Salı günü yapılacak.