04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 9°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Gürcistan'dan FETÖ okulu kararı

»
Gürcistan'dan FETÖ okulu kararı
Gürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını iptal etti
Gürcistan'dan FETÖ okulu kararı Gürcistan'dan FETÖ okulu kararı Gürcistan'dan FETÖ okulu kararı

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Batum'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını tespit edilen eksiklikler nedeniyle iptal etti.

AA muhabirinin Gürcistan Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmi kararının 10 çalışma günü içinde yayınlanacağını belirtti.

OKULDA EĞİTİM SÜRECİ DURDURULACAK

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

OKULARIN SAYISI 7'DEN 5'E DÜŞTÜ

Gürcistan'da kamuoyununda FETÖ ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki FETÖ bağlantılı okul sayısı 5'e düşmüş oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gürcistan'dan FETÖ okulu kararıGürcistan'dan FETÖ okulu kararıGürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını iptal etti
Trump'ı kızdıracak duyurTrump'ı kızdıracak duyurABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın yedi müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı koyan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldığını duyurdu.
Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdıÜnlü oyuncu orduyu darbeye çağırdıABD'li ünlü komedyen Sarah Silverman, ABD Başkanı Trump’ı devirmesi için orduya darbe çağrısında bulundu.
Yunan basınının Türkiye korkusuYunan basınının Türkiye korkusuYaşanan olayın ardından “Kardak gerilimi” Yunan gazetelerinde geniş yer buluyor.
Terörist sözcüsü açıkladı: Operasyonda...Terörist sözcüsü açıkladı: Operasyonda...Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 3. aşamaya geçildiğini duyurdu.
Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Halk Güçleri İdaresi Başkanı Anaşçenko’nun aracına saldırı düzenledi.
  • İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • ABD'de kiliselerde siyaset dönemi başlıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
  • Obama'ya limuzinde PKK vetosu!04 Şubat 2017 Cumartesi 09:54
  • İran'dan ABD'ye bir şok daha!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:52
  • Türkiye’deki DEAŞ terörünü görmedi04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42
  • ABD’de Türk gemisine ajan baskını04 Şubat 2017 Cumartesi 08:37
  • Trump'ın vize yasağına geçici durdurma04 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
  • First Lady 'Beyaz Saray' kararını verdi!03 Şubat 2017 Cuma 21:48
  • Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması03 Şubat 2017 Cuma 21:45
  • İslam düşmanlığında son nokta03 Şubat 2017 Cuma 20:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri