04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:05Öğle 13:25İkindi 16:06Akşam 18:32Yatsı 19:54
    • 9°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Gaziantep'te polise silahlı saldırı

»
Gaziantep'te polise silahlı saldırı
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici özelliği bulunduğu belirlendi
Gaziantep'te polise silahlı saldırı Gaziantep'te polise silahlı saldırı Gaziantep'te polise silahlı saldırı

Gaziantep'te polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, otomobilinden polis aracına uzun namlulu silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Ali Ş'nin kullandığı 34 UZ 0891 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, uzun namlulu silahla polise ateş ettikten sonra otomobiliyle kaçtı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici özelliği bulunduğu belirlendi. Polis, aynı mahallede yaşadığı tespit edilen zanlının evine operasyon düzenledi. Özel harekat ekipleri ve zırhlı araç desteğiyle mahalleyi çevreleyen ekipler, kapısını koçbaşıyla kırdıkları zanlının evinde arama yaptı. Evde bulunan 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına alan ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia!CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia!CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in eski müvekkili, 'bu daha buz dağının görünen kısmı, gizli kapaklı işleri var, iyi incelensin' diyerek akıllarda soru işaretleri bıraktı.
CHP'li Elif Doğan Türkmen istifa ettiCHP'li Elif Doğan Türkmen istifa ettiSkandal cep telefonu faturasıyla Türkiye'nin gündemine oturan CHP milletvekili Elif Doğan Türkmen divan üyeliğinden istfa etti.
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararıBahçeli'den olağanüstü toplantı kararıMHP lideri Bahçeli, milletvekilleri ve MYK ve MDK üyelerini 10-12 Şubat'ta olağanüstü toplama kararı aldı.
Gaziantep'te polise silahlı saldırıGaziantep'te polise silahlı saldırıÖlen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici özelliği bulunduğu belirlendi
E-posta ile Kandil'e davet!E-posta ile Kandil'e davet!Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Tuğluk'a, Kandil'e gelmesi ve örgütün üst düzey yöneticileriyle görüşebileceği yönünde talimat verilen-posta ortaya çıktı .
Darbe girişimi davaları başlıyorDarbe girişimi davaları başlıyorFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Ankara'da yürütülen soruşturmaların ilk davaları başlıyor.
  • PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe04 Şubat 2017 Cumartesi 16:30
  • Öğretmen dilekçe yazdı! Bakanlık 81 ilin tamamına gönderdi04 Şubat 2017 Cumartesi 16:00
  • 49 ilde büyük operasyon! 91 kişi tutuklandı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:30
  • Yunanistan'la Kardak'tan sonra yeni gerilim!04 Şubat 2017 Cumartesi 14:46
  • Belediye başkanı kaçtı! Yerine kayyum atandı04 Şubat 2017 Cumartesi 14:45
  • Karikatürist Erer Türkiye'yi tacizcilerin ülkesi ilan etti04 Şubat 2017 Cumartesi 14:30
  • El Bab'da sıkışan DEAŞ su kanallarını kullanıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 14:04
  • Gezici Araştırma'nın son referandum anketi04 Şubat 2017 Cumartesi 13:30
  • Terörist Sözcüsü açıklama yaptı04 Şubat 2017 Cumartesi 13:22
  • THY uçağı İran’a acil iniş yaptı04 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri