04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia!

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CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in eski müvekkili, 'bu daha buz dağının görünen kısmı, gizli kapaklı işleri var, iyi incelensin' diyerek akıllarda soru işaretleri bıraktı.
CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia!
CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia! CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia! CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia!

İletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğinden istifa eden CHP'li Elif Doğan Türkmen'i 2 yıl önce yaralayan eski müvekkili Ali Fuat Elibol, milletvekilinin avukatlık yaptığı dönemde bir alacak davasından kazandıkları parayı vermeyerek kendisini de mağdur ettiğini iddia etti.

"DAVADAN KAZANDIĞIM 690 BİN LİRAYA EL KOYDU"

Elibol, yaptığı açıklamada, 2009 yılında Elif Doğan Türkmen'e bir alacak davasıyla ilgili vekalet verdiğini, 2011'de sonuçlanan davadan 690 bin lira kazandığını öne sürdü.

Paranın tahsilat sürecinde mağdur edildiğini savunan Elibol, "Aynı yıl içinde alacaklarımı 360 bin ve 330 bin lira olarak kendisi bankadan çekti. Daha sonra defalarca parayı almak için yanına gittiğimde, sürekli oyaladı ve beni çok büyük zarara uğrattı." dedi.

"MECLİS'TE DAHA BÜYÜK VURGUN YAPAR DEDİM"

Elibol, bunun üzerine Türkmen aleyhine 2012 yılında yaptığı şikayetlerden herhangi sonuç alamadığını ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:

"Bürosuna gittiğimde adamları tarafından tartaklanıp gönderildim. En son yapılan genel seçimler öncesinde Adana'da bir tesiste Adanalı iş adamlarına sabah kahvaltısı veriliyordu. Ben de oraya gittim. Orada Elif hanıma 'benim paramı niçin vermiyorsun?' dediğimde bana 'defol git' dedi. Ben de o an tahrik oldum. Üzerimde bulunan silahla üç el ateş ettim. Daha sonra polislere teslim oldum. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine götürüldüğümde gazetecilere 'Bugün Adana'da esnafa ve halkına bunları yapan, yarın mecliste daha büyük vurgunlar, soygunlar yapacaktır' şeklinde beyanat vermiştim. Adana'ya hiçbir katkısı olmadan CHP'ye birinci sıra milletvekili adayı olarak ön seçimle oturabilmiştir. Bu, özel ilişkileriyle yaptığı bir olaydır. Kendisinin sosyal demokrasiye bugüne kadar herhangi bir katkısı olmamıştır. Yağmurlu bir günde dahi insanlara su vermez."

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI! GİZLİ KAPAKLI İŞLERİ VAR"

Yaşadıklarından dolayı aile ilişkilerinin de bozulduğunu öne süren Elibol, "Benim hayatımı mahveden, bütün ticari ilişkilerimi bozan Türkmen'dir. Eşimden ayrılmama kadar sebep oldu. Mecliste yaptığı harcamalar buz dağının görünen yüzüdür. Kendisinin gizli kapaklı bir sürü işi vardır. Onların da açığa çıkması için iyi bir araştırma yapılması lazım. Özellikle yurt dışına gidiş gelişlerine dikkat edilmesi, araştırılması lazım." ifadesini kullandı.

"ADANA REFERANDUMDAN ÇOK TÜRKMEN'İ KONUŞUYOR"

Elibol, kendisinin de CHP üyesi olduğunu, Türkmen'in partide olmasından rahatsızlık duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İnsanlara hiçbir katkısı olduğuna inanmıyorum. Sadece özel ihtiyaçları için, egosu için bütün çalışmalarını yapıyor. Adana'ya da herhangi bir hizmeti olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne faydalı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Adana'da referandumdan çok Elif Doğan Türkmen'in yapmış olduğu meclisteki fütursuz harcamaları konuşulmaktadır. İnsanlar bin 500 lira maaşla çalışırken, kendisi mecliste günlük 4 bin lira masraf yapmaktadır. Bunun bir an önce önlenmesi gerekmektedir. Halkın parasının boşa harcanmaması gerektiğine inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 26 Mayıs 2015'te seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından silahı kullandığı iddia edilen Ali Fuat Elibol gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 4 ay 3 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Elibol'a, 1 yıl önceki karar duruşmasında 5 yıl hapis cezası verilmişti.

Elibol, temyiz aşamasında olan cezasının kesinleşmesi durumunda cezaevine girecek.

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