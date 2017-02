80 milyonun kimliği burada yenileniyor!

Yeni çipli kimlik kartı başvuruları ve basımları tüm iller için 2 Ocak’ta başladı. Peki “kişisel verilerin güvenliği” konusunun gündemden düşmediği bir dönemde vatandaşlara ait her türlü bilginin yer aldığı veriler nasıl korunuyor? Kimlikler nasıl bir ortamda basılıyor? Milliyet, Nüfus Genel Müdürlüğü kampusuna yapılan ve kale gibi korunan yeni kartların basıldığı merkeze girdi ve çalışmaları görüntüledi. Dış kapıdan girer girmez gelen kişi için doğrulama, kimlik tanıma ve yetkilendirme işlemleri başlıyor. Biz de binaya girişimizde basın kartlarımızdaki bilgiler üzerinden oluşturulan ziyaretçi kartlarımızı kullandık ama önce kapıda bir süre kartlarımıza sistem üzerinden “yetkilendirme” yüklenmesini bekledik.

HER KAPIDAN GEÇİLMİYOR



Kartların basımının yapıldığı kata çıkarken hemen her yerde birbirinden cam kapılarla ayrılmış bölmeleri, odalar bulunuyor. Her cam kapıdan herkes geçemiyor. Binada çalışan herkesin özel yetkilendirildiği ve giriş çıkış yapabileceği alanlar belli. Yani kartınızı okutmadan öyle istediğiniz her yere giremiyorsunuz, eğer o bölme için yetkiniz yoksa kapıda kalıyorsunuz. Biz de kişisel verilerimizin bulunduğu ve kimliklerin basıldığı bölmeye geçmek için önce kimliklerimizi okutarak cam bir kapının ardına geçiyoruz. Daha sonra ilginç bir başka kapı daha karşımıza çıkıyor. Yine kimliklerimizi okutarak geçtiğimiz bu kapı, filmlerdeki “ışınlanma” makinalarına benziyor. İç tarafa geçecek herkes tek kişilik bu “tüp” kapıya giriyor ve kapı dönüyor: İşte içerdeyiz.



GÜVENLİK HAD SAFADA



Güvenlik önlemleri had safhada. Bina Tempest NATO Zone 2 standartlarına göre yapılmış. Yani, uluslararası askeri standarda göre inşa edilmiş. Bu kriterlere göre hazırlanmış bu binadan dışarıya herhangi bir veri aktarımı mümkün olmuyor. Aynı şekilde uzaktan kablosuz veri çalınması da olanaksız kılınıyor. Binanın tüm camları özel bir filmle kaplanmış ve basımın yapıldığı odanın içinde kör nokta bırakmayacak kadar çok kamera bulunuyor. Tüm bina dış kaplaması, manyetik veri yaymaya karşı izole edilmiş, teknik tabiriyle bir Faraday Kafesi oluşturulmuş. Sadece tanımlı kişilerin girebildiği bu alan içinde makina operatörleri ve kalite kontrol elemanları görev yapıyor. Sistem, içeride şöyle işliyor:



KAT ASANSÖRÜ



Başvurudan sonra kartların kişisilleştirilmesi işlemi başlıyor. Kartlar basılıyor ve son olarak kalite kontrol personeli tarafından kartlar tek tek hem görsel olarak hem de çiplerin çalışıp çalışmadığına yönelik kontrolden geçiriliyor. Daha sonra bir “kart asansörü” vasıtasıyla alt kata gönderilerek burada zarflanıyor ve aynı binadaki PTT’ye teslim ediliyor.

