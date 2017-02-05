05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki

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Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki
Yunanistan Savunma Bakanı'nın hadsiz sözlerine cevap veren Bakan Fikri Işık, bu sözleri kınadığını belirterek Yunanistan'a bir çağrıda bulundu.
Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki Bakan Işık'tan Yunan Bakan'a sert tepki

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye hakkındaki küstah sözlerine bir tepki de Milli Savunma Bakanı Işık'tan geldi.

Bakan Işık şunları söyledi:

Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum.

Biz Türkiye olarak, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız, bu konuda Savunma Bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızı, meselelerimizi bir arada birlikte konuşarak, çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir.

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