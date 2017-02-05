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Danıştay saldırısında FETÖ trafiği

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Danıştay saldırısında FETÖ trafiği
Fetullah Gülen’in yeğeni Kemalettin Gülen, hâkimlerin fotoğrafı olan küpürü, tetikçi Alparslan Arslan’a veren avukat Hilmi Öztürk’le saldırı öncesi ve sonrası görüştü.
Danıştay saldırısında FETÖ trafiği Danıştay saldırısında FETÖ trafiği Danıştay saldırısında FETÖ trafiği

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan avukat Kemalettin Gülen'in, Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'la bağlantıları deşifre oluyor.

İLK GÜLEN'İ ARADI

Kemalettin Gülen'in, Arslan'a Danıştay 2. Daire üyelerinin fotoğrafının olduğu haberi veren avukat Hilmi Öztürk'le bağlantıları ortaya çıktı. Öztürk, Danıştay saldırısından sonra ilk iş Kemalettin Gülen'i aradı. Gülen'in, panikleyen Öztürk'ü ofisine aldığı ve yaklaşık 2 ay birlikte çalıştığı da öğrenildi.

İşte çarpıcı detaylar:

Yeğen Kemalettin Gülen'in, Danıştay saldırısından 3 gün önce, Danıştay hâkimlerinin fotoğraflarının bulunduğu haberin internetten indirildiği tarih olan 14 Mayıs 2006'da, avukat Öztürk ve tetikçi Arslan'la telefon görüşmeleri tespit edildi.

İKİSİYLE 7 AYRI GÖRÜŞME

 Kemalettin Gülen'in 14 Mayıs'ta Öztürk'le 12.15'te, 13.23'te ve 17.49'da 3 görüşme yaptığı; aynı gün Arslan'la 14.35'ten 21.28'e kadar 7 görüşme yaptığı belirlendi. Alparslan Arslan, söz konusu görüşmelerin olduğu gün Hilmi Öztürk'ün Kadıköy'deki avukatlık bürosuna gittiği ve hâkimlerin fotoğrafının olduğu küpürü Öztürk'ten aldığı bildirildi.

Yargıtay'ın temyiz kararıyla Ergenekon'dan ayırdığı Danıştay saldırısına ilişkin davanın soruşturmasına bakan polis; Öztürk'ün 17.48'de Arslan'la görüşmesinin, bir dakika sonra da Kemalettin Gülen'in Öztürk'ü arayıp 50 saniyelik bir görüşme yapmasının dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Öztürk'ün, Danıştay saldırısından sonra ilk olarak aradığı isim de Kemalettin Gülen...

Kemalettin Gülen'in, Danıştay saldırısının ardından paniğe kapılan Öztürk'ü ofisine aldığı ve yaklaşık 2 ay birlikte çalıştığı da öğrenildi. Gülen, Ergenekon davasında verdiği ifadede "2006'nın mayıs ayıydı, avukat Serhat Pekiner'in yanından ayrılmak istiyordu. Sonra geldi bizim büroya, benim yanımda bir süre kaldı ondan sonra ayrıldı" dedi.

İFADESİ BİLE ALINMADI

 Alpraslan Arslan'la Danıştay saldırısından 6 ay önce (16 Kasım 2005) görüşen emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin'i gözaltına alan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Danıştay saldırısından yalnızca 20 gün önce Arslan'la görüşen Kemalettin Gülen'in ise ifadesini bile almadı. Gülen, Danıştay saldırısından sonra 2 polisin avukatlık bürosuna geldiğini ancak ifadesini almadığını açıkladı. Arslan'ın tüm bu arkadaşlarının ifadesini alırken, Kemalettin Gülen'in sürecin dışında tutulması ise şüphe verici bulunuyor.

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