FETÖ'cü öğrencilerden ihanet yemini!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün 2012 hâkimlik sorularını sınavdan önce ele geçirmesiyle ilgili 82 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, Türkiye’deki çeşitli başsavcılıklarca yürütülen soru hırsızlığı soruşturmalarına giren “tanık” beyanları yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan iddianamede, Bursa Başsavcılığı’nca bir babanın şikâyeti üzerine 2013’teki askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı da vurgulandı. İfadesine yer verilen Baba Mahmut B., oğlu T.B.’nin FETÖ’nün dershanelerine gittiğini, bu sırada Abdullah ve Bilal kod isimli örgüt abilerinin haftada 3-4 gün eve ders çalıştırmaya geldiklerini belirtti. Mahmut B., “İlerleyen dönemde oğlumun davranışları değişti. Gülen’in vaazlarını dinlemeye ve kitaplarını okumaya başladı” dedi.

DERSHANE DEĞİŞTİ

Oğlu 7. sınıfı bitirdikten sonra örgüt abilerinin kendisiyle görüşerek askeri lise sınavlarına hazırlamak istediklerini, bunun için de başka bir dershaneye yerleştirilmesi gerektiğini söylediklerini dile getiren Mahmut B., “Askeri lise sınavına az bir süre kala Abdullah ve Bilal’in kaldığı öğrenci evinde 10 gün süreyle kampa alındı. Eşime bu evde askeri lise sınavlarında çıkacak olan soruları çalıştırdıklarını söylemişler. Oğlum girdiği askeri sınavdan aldığı 497 puanla Kuleli Askeri Lisesi’ni kazandı” diye konuştu.

Askeri liseye kayıt işlemlerinden 15-20 gün sonra oğlunun cebinde yazılı bir not bulduğunu anlatan baba Mahmut B. şunları söyledi:

“Kayıt işlemlerinden 15-20 gün sonra oğlumun cebinde, kendi el yazısıyla ‘Hocam hizmetten kopmayacağıma, hizmetin içerisinde devam edeceğime söz veriyorum’ yazılmış ve imzalanmış bir ant mektubu buldum. Abdullah isimli şahsı arayarak ne olduğunu sordum. ‘Herkesten alıyoruz, Hocaefendi’ye yolluyoruz’ cevabını verdi.”

PROJEKSİYONLA SORU

Ankara Başsavcılığı tarafından 2011 komiser yardımcılığı sınavına ilişkin yürütülen soruşturmada “tanık” olarak dinlenen polis memurlarından Muhsin Ö. ise Aksaray’da görev yaparken davet edildiği bir evde yaşananları şöyle ifade etti: “Bülent isimli öğretmen dizüstü bilgisayarını çıkarıp bir CD taktı, projeksiyonla duvara soruları yansıttı. 200-250’ye yakın soru ve cevapları ile birlikte tekrar ettirerek ezberletti. Daha sonra CD’yi kırıp çöpe attı. Sınava girdiğimizde 80 soru bize gösterilenlerle bire bir aynıydı.