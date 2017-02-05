05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı

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CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) gizliliği kaldırılan belgelerinde, 1950'de Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesinin düşünülmediği ortaya çıktı.
CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı

CIA'in 22 Eylül 1950 tarihli "Çok Gizli" damgalı istihbarat notunda, kıta Avrupası ülkelerinin kendi askeri güçlerinin zayıflığının farkında olmalarına rağmen NATO'nun coğrafi olarak genişlemesini istemedikleri görüldü.

Notlarda, Türkiye ve Yunanistan'a NATO'ya tam üyelik verilmesi yerine ittifakın Akdeniz kanadını korumak için iki ülkenin NATO'nun askeri planlama görüşmelerine katılmaya davet edilmeleri hususunda bazı kıta Avrupası ülkelerinin anlaşmaya vardığı bilgisi dikkati çekti.

Türkiye, 18 Şubat 1952'de resmi NATO üyesi oldu.

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