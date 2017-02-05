05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde

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Gergin dönemden geçen Türk piyasasını “cazip” kılan nedenlere bakıldığında yatırımcılar için ciddi fırsatlar olduğu görülüyor.
Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde
Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde Kriz söylentilerini tokat gibi cevaplayan 10 madde

Hisse senetlerinde yükseliş, dolar kurunda gerileme, yabancıların alımlarıyla birlikte geldi. Kredi kuruluşlarının not stresinin sona ermesiyle birlikte aşırı düşük fiyatlara gelen alımlar piyasaları yukarı taşıdı.

BIST 100 Endeksi yüzde 5,44 oranında değer kazanarak 88.390 seviyesine yükselirken dolar/TL 3,69’lu seviyelere geriledi. Üstelik hükümet kanadından önlem üzerine önlem geliyor. Bir yandan da tüketimi artırmaya yönelik teşvikler.. Türkiye’de piyasalar bu yönde ilerlerken, Türkiye’yi uzun süreden bu yana yakından takip eden Londra merkezli yatırım şirketi BlueBay Capital grubunun stratejisti Tim Ash, son raporunda, “Türkiye’yi yatırım için hâlâ cazip kılan 10 nedeni” sıraladı.

Ash’in yatırım notuna bakıldığında bu maddeler şöyle sıralandı.

1- Kredi derecelendirme kuruluşlarının not baskısı ortadan kalktı. Türkiye’nin kredi kalitesi hâlâ yüksek.

2- Trump’ın başa gelmesiyle birlikte attığı Radikal adımlar, gelişen ülkeler için fırsat yaratabilir. Öte yandan ABD ekonomisi iyiye gidiyor, istihdam artışı yüksek ancak çalışanların ücretleri yeterince artmıyor. Bu da faiz artışında FED’in önünü kesebilir. Bu durum gelişmekte olan ülkeleri yeniden öne çıkaracak.

3- Türkiye’de hisse senetleri piyasası gelişmekte olan ülkelere göre hâlâ yüksek iskonto ile işlem görüyor. Borsada yabancılar kasım ayından bu yana alım yapıyor. Piyasada fırsat var.

4- Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin kalıcılığı konusunda piyasalarda güvenin artması, para piyasalarındaki hareketliliği azaltacak. Bu da özellikle yabancı yatırımcıların önlerini görmesini sağlayacak.

5- OHAL ve güvenlik endişeleri sürüyor fakat ilerleyen süreçte OHAL’in kalkmasıyla birlikte normalleşme yönünde atılacak adımlar iyimserliği artıracak.

6- Turizm dip seviyesinde. Bu aşamadan sonra turist sayısındaki artış moralleri düzeltecek.

7- Milli gelirin yüzde 4 ila 5’ine ulaşan cari açık sorun. Ancak yavaşlayan ekonomi ithalat talebini daraltacak ve bu da cari açığı azaltacak.

8- Türkiye Rusya, Suriye, Irak, Mısır ve İsrail’le ilişkilerde ekonomik canlanma adına etkili adımlar atabilir.

9- Gündemde olan Kıbrıs ile kalıcı bir çözüm, Türkiye ile ilgili olumlu bir rüzgar estirebilir.

10- Referandum riski sürüyor fakat sonucuna ilişkin fiyatlama başladı. Referandum sonucunda atılacak olan adımlarla büyümenin hızlanması bekleniyor.

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