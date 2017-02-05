05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 5°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçı

»
280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçı
KonyaCumhuriyet Başsavcılığı’nca darbe girişiminin ardından FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ayağına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 280 pilottan 100’ü tutuklandı.
280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçı 280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçı 280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçı

Darbe girişiminin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli pilotlara yönelik FETÖ soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Eskişehir, Balıkesir ve İzmir’de yapılan operasyonlarda 280 pilot gözaltına alındı. FETÖ ile bağlantıları belirlenen pilotlar Konya Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. 

2 PİLOTA 1 ‘MAHREM ABİ’

Pilotların 100’ü tutuklanırken, 180’i ise itirafçı oldu. FETÖ ile bağlantılarını kabul eden, darbe girişiminde aktif rol almadıklarını söyleyen bu pilotlar, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında yurtdışı yasağı ve haftada bir gün bulundukları bölgedeki karakola giderek imza atmaları şartı getirilen pilotlar, görevlerine döndü. 

İtirafçı pilotlar, ifadelerinde, FETÖ’nün dar gelirli ailelerin başarılı olan çocuklarını ilköğretimden itibaren takip ettiğini, örgüt evlerine yerleştirdiğini ve son olarak askeri okullara yönlendirdiğini anlattı. İlköğretimden itibaren örgütün ‘mahrem abi’lerine bağlanan pilotların, yüzbaşı rütbesine kadar aynı kişilerin takibinde olduğu ve buna bağlı hareket ettiği anlatıldı. FETÖ’nün 2 pilotu bir mahrem abiye zimmetlediği, mahrem abinin pilotu yüzbaşı rütbesine kadar takip ettiği, yüzbaşı rütbesini alan pilotun ise Hava Kuvvetleri imamına karşı sorumlu tutulduğu belirlendi. Verilen ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmada ise örgütün pilotlardan sorumlu 120 mahrem abisi deşifre edildi. Mahrem abilerden 35’i gözaltına alındı. 28’i tutuklanırken, 7’si itirafçı oldu. İtirafçı olan pilotlardan üsteğmen Y.S. ifadesinde özetle şunları söyledi: “Askeri okul sınavlarına, FETÖ evlerindeki abilerin yönlendirmesiyle girdim. Okulda eğitim gördüğüm dönemlerde veya meslek hayatımda FETÖ/PDY yapılanması ile ilişki ve irtibatım oldu. Bu sürede örgütün içerisinde benden sorumlu abi tarafından ‘ima ile namaz kılma, oruç tutmama, teyemmüm yaparak abdest alma’ gibi konularda bana nasıl davranmam gerektiği konusunda telkinlerde bulunuldu. 

ÖRGÜT ABİLERİNE PARA

Mesleğe başlayıp maaş almaya başladığımdan itibaren maaşımdan aylık 300 - 350 TL parayı benden sorumlu olan abilere veriyordum. FETÖ adına ‘kurban bağışı’ adı altında kurban bayramlarından önce genelde 750-800 TL para yardımını yukarıda bahsettiğim abilere verirdim. FETÖ’ye ait olduğu bilinen gazete olan Zaman gazetesine abone ücreti olarak 250 TL, Sızıntı dergisi için yıllık abone ücreti 50-60 TL para verirdim. 15 Temmuz kalkışması öncesi ve sonrası FETÖ üyelerince çalışmış olduğum birimde bana kalkışma ile ilgili herhangi bir görev verilmedi. Bu örgüt, gelecek nesillere ve vatanımıza daha fazla zarar vermeden bitirilmelidir. Bu nedenle örgütün deşifre edilebilmesi için örgüt içerisinde bulunan insanların bildiklerini, gördüklerini, yaşadıklarını en yakın ilgili birimlere bildirmesini istemekteyim.”

Hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü öğrencilerden ihanet yemini!FETÖ'cü öğrencilerden ihanet yemini!Baba Mahmut B., 2 örgüt abisinin ders verdiği oğlu askeri liseye girdikten sonra cebinde bir not buldu. Notu sorduğunda, abilerden “Hocaefendi’ye yolluyoruz” yanıtını aldı.
Darbeci Albay'dan akla ziyan savunmaDarbeci Albay'dan akla ziyan savunmaTelekom binasını basan Albay Atmaca 15 Temmuz darbe girişimine ' Whatsapp grubuna şirin gözükmek için yazdım' dedi.
280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçı280 pilottan 100'ü tutuklu 180'i itirafçıKonyaCumhuriyet Başsavcılığı’nca darbe girişiminin ardından FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ayağına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 280 pilottan 100’ü tutuklandı.
Danıştay saldırısında FETÖ trafiğiDanıştay saldırısında FETÖ trafiğiFetullah Gülen’in yeğeni Kemalettin Gülen, hâkimlerin fotoğrafı olan küpürü, tetikçi Alparslan Arslan’a veren avukat Hilmi Öztürk’le saldırı öncesi ve sonrası görüştü.
80 milyonun kimliği burada yenileniyor!80 milyonun kimliği burada yenileniyor!Uluslararası askeri standart ‘Tempest NATO Zone 2’ye göre yapılan binadan dışarıya herhangi bir veri aktarımı mümkün olmadığı gibi, uzaktan kablosuz veri çalınması da olanaksız.
Reina katliamcısının karısı konuştu!Reina katliamcısının karısı konuştu!Önceki gün tutuklanan Reina saldırganının eşi Zarina Nurullayeva, sorgusunda DEAŞ’la hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti ve “Oğlumu kaçırdılar, bulmama yardım edin” dedi.
  • Terör örgütünün iki üst düzey sorumlusu yakalandı05 Şubat 2017 Pazar 07:10
  • CHP'li fatura rekortmeni vekil için yeni iddia!04 Şubat 2017 Cumartesi 23:13
  • CHP'li Elif Doğan Türkmen istifa etti04 Şubat 2017 Cumartesi 23:09
  • Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı04 Şubat 2017 Cumartesi 23:08
  • Gaziantep'te polise silahlı saldırı04 Şubat 2017 Cumartesi 23:07
  • E-posta ile Kandil'e davet!04 Şubat 2017 Cumartesi 20:30
  • Darbe girişimi davaları başlıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 18:30
  • PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe04 Şubat 2017 Cumartesi 16:30
  • Öğretmen dilekçe yazdı! Bakanlık 81 ilin tamamına gönderdi04 Şubat 2017 Cumartesi 16:00
  • 49 ilde büyük operasyon! 91 kişi tutuklandı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri