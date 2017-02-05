05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!

»
Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Antony Blinken, ABD başkanı Trump'a Türkiye'yi yeniden kazanmak için bir plan sundu.
Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!
Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar! Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar! Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!

Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a, PYD'yi PKK'dan uzaklaştırmak ve Türkiye'yi yeniden kazanmak için bir plan sundu.

Blinken'in sunduğu önerilerde şunlar yer alıyordu; "SDG’ye verdiğimiz her destek sadece Rakka operasyonuyla kısıtlanmalı. Amerikan özel kuvvetleri, SDG’nin kendisine sağlanan kaynakları sadece Rakka için kullandığından emin olmalı. Bu silahlar Türkiye’ye karşı kullanılmamalı." şeklinde ifadeler yer verdi.

YPG KORİDORU ENGELLENMELİ

Trump'ın ilk olarak önceliğinin DEAŞ olması gerektiğini belirten Blinken, YPG'nin de PKK ile bağının kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YGP'nin Rakka'ya yoğunlaşması Türkiye- Suriye sınırından uzak durması anlamına geldiğini de ifade eden eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, YPG koridorunun engellenmesi gerektiğini yazdı.

TRUMP TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİ İKİ KATINA ÇIKARMALI

Suriye Kürtlerinden önce Türkiye'nin DEAŞ'dan kurtulmak için El- Bab'a girdiğini ve ABD'nin bunu desteklemesi gerektiğini de belirtti.

Trump, Türkiye’nin PKK ile mücadelesine ABD’nin desteğini iki katına çıkarmalı. Irak’taki Kandil dağlarında saklanan örgüt liderlerinin bulunmasına yardım etmeli.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!ABD Başkanı Donald Trump, Seattle kentinden bir federal yargıcın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını ülke çapında geçici olarak durdurma kararına rest çekti.
Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Antony Blinken, ABD başkanı Trump'a Türkiye'yi yeniden kazanmak için bir plan sundu.
CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısıCIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısıABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) gizliliği kaldırılan belgelerinde, 1950'de Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesinin düşünülmediği ortaya çıktı.
Gürcistan'dan FETÖ okulu kararıGürcistan'dan FETÖ okulu kararıGürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını iptal etti
Trump'ı kızdıracak duyurTrump'ı kızdıracak duyurABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın yedi müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı koyan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldığını duyurdu.
Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdıÜnlü oyuncu orduyu darbeye çağırdıABD'li ünlü komedyen Sarah Silverman, ABD Başkanı Trump’ı devirmesi için orduya darbe çağrısında bulundu.
  • Yunan basınının Türkiye korkusu04 Şubat 2017 Cumartesi 14:09
  • Terörist sözcüsü açıkladı: Operasyonda...04 Şubat 2017 Cumartesi 14:00
  • Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:21
  • İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • ABD'de kiliselerde siyaset dönemi başlıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
  • Obama'ya limuzinde PKK vetosu!04 Şubat 2017 Cumartesi 09:54
  • İran'dan ABD'ye bir şok daha!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:52
  • Türkiye’deki DEAŞ terörünü görmedi04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42
  • ABD’de Türk gemisine ajan baskını04 Şubat 2017 Cumartesi 08:37
  • Trump'ın vize yasağına geçici durdurma04 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri