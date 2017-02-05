Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!

ABD Başkanı Donald Trump, Seattle kentinden bir federal yargıcın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını ülke çapında geçici olarak durdurma kararına rest çekti.

ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bunun üzerine Türkiye dahil çok sayıda ülkeden havayolu şirketleri bu yolcuları ABD uçuşlarına tekrar kabul etmeye başladı. Ancak Trump, attığı bir dizi tweet ile yasağı yeniden getireceğini açıkladı, kararı veren hakimi "sözde yargıç" diye eleştirdi.

''SÖZDE YARGIÇ''

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, "Bu sözde yargıcın kanaati kanun uygulama yetkisini ülkemizin elinden alıyor. Bu çok saçma. Kararı geri çevireceğiz" dedi.

Yargıç James Robart'ın 27 Ocak'ta Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirilmişti.

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi.

'GİRERLERSE KAOS VE YIKIM OLUR'

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin giriş yasağına destek vermesini değerlendiren Trump, şöyle konuştu: "Bazı Ortadoğu ülkelerinin yasağa destek vermeleri ilginç. Biliyorlar ki bazı kişiler girerse kaos ve yıkım olacaktır."