05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:04Öğle 13:25İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,996 -0.69
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!

»
ABD Başkanı Donald Trump, Seattle kentinden bir federal yargıcın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını ülke çapında geçici olarak durdurma kararına rest çekti.
Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!
Trump'tan o yargıca ağır eleştiri! Trump'tan o yargıca ağır eleştiri! Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!

ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bunun üzerine Türkiye dahil çok sayıda ülkeden havayolu şirketleri bu yolcuları ABD uçuşlarına tekrar kabul etmeye başladı. Ancak Trump, attığı bir dizi tweet ile yasağı yeniden getireceğini açıkladı, kararı veren hakimi "sözde yargıç" diye eleştirdi.

''SÖZDE YARGIÇ''

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, "Bu sözde yargıcın kanaati kanun uygulama yetkisini ülkemizin elinden alıyor. Bu çok saçma. Kararı geri çevireceğiz" dedi.

uppn3_1486217977_498.jpg

Yargıç James Robart'ın 27 Ocak'ta Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirilmişti.

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi.

'GİRERLERSE KAOS VE YIKIM OLUR'

Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin giriş yasağına destek vermesini değerlendiren Trump, şöyle konuştu: "Bazı Ortadoğu ülkelerinin yasağa destek vermeleri ilginç. Biliyorlar ki bazı kişiler girerse kaos ve yıkım olacaktır."

yme52_1486218421_2734.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!Trump'tan o yargıca ağır eleştiri!ABD Başkanı Donald Trump, Seattle kentinden bir federal yargıcın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını ülke çapında geçici olarak durdurma kararına rest çekti.
Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!Trump'a 'Türkiye' teklifi: Desteği 2 katına çıkar!Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Antony Blinken, ABD başkanı Trump'a Türkiye'yi yeniden kazanmak için bir plan sundu.
CIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısıCIA belgelerinde dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısıABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) gizliliği kaldırılan belgelerinde, 1950'de Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesinin düşünülmediği ortaya çıktı.
Gürcistan'dan FETÖ okulu kararıGürcistan'dan FETÖ okulu kararıGürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını iptal etti
Trump'ı kızdıracak duyurTrump'ı kızdıracak duyurABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın yedi müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı koyan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldığını duyurdu.
Ünlü oyuncu orduyu darbeye çağırdıÜnlü oyuncu orduyu darbeye çağırdıABD'li ünlü komedyen Sarah Silverman, ABD Başkanı Trump’ı devirmesi için orduya darbe çağrısında bulundu.
  • Yunan basınının Türkiye korkusu04 Şubat 2017 Cumartesi 14:09
  • Terörist sözcüsü açıkladı: Operasyonda...04 Şubat 2017 Cumartesi 14:00
  • Ukrayna'da başkanın aracına saldırı!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:21
  • İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • ABD'de kiliselerde siyaset dönemi başlıyor04 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
  • Obama'ya limuzinde PKK vetosu!04 Şubat 2017 Cumartesi 09:54
  • İran'dan ABD'ye bir şok daha!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:52
  • Türkiye’deki DEAŞ terörünü görmedi04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42
  • ABD’de Türk gemisine ajan baskını04 Şubat 2017 Cumartesi 08:37
  • Trump'ın vize yasağına geçici durdurma04 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri