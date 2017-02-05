05 Şubat 2017 Pazar9 C.Evvel 1438
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Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!

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Yapılan son araştırmaya göre, referandumdaki katılımın yüksek olacağı sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 85'i 'sandığa mutlaka gideceğim' dedi.
Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!
Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek! Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek! Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!

A&G’nin Başkanı Adil Gür, halka referandumu sordu, 42 ilde yapılan ankette  Anayasa değişikliği içim yapılacak referanduma katılımın yüksek olacağı sonucu ortaya çıktı.

Parti tabanlarının motivasyonu yüksek

“Bugün seçim olsa oyumu Ak Parti’ye vereceğim” diyenlerin %88’i, “CHP” diyenlerin %90’ı, “MHP” diyenlerin ise %83.5’i mutlaka sandığa gideceğim gidiyor.

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“Bugün bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy vereceğim konusunda kararsızım” diyenlerin veya siyasi tercihini söylemeyenlerin %69.3’ü de mutlaka sandığa gideceğini ifade ediyor.

Güneydoğu diğer bölgelere göre düşük

Marmara ve Güneydoğu’da motivasyon diğer bölgelere göre düşük. Karadeniz ve Doğu Anadolu seçmeni diğer bölgelerden daha yüksek oranda sandığa gidip oyunu kullanacağını söylüyor.

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Eğitim seviyesi yüksekse artışa geçiyor

Eğitim seviyesi yükseldikçe referandum sandığına ilgi de artıyor.

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Referandum olacağını duydunuz mu?

SORU: TBMM’de bir anayasa değişikliği yapıldı. Yakında bir referandum olacağını biliyor musunuz?

Her 100 kişiden 95’i yakında referandum olacağını duymuş.

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SORU: Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?

Halk oylamasında katılım yüksek olacak.

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18-30 yaş grubu daha az ilgi gösteriyor

18-30 yaş grubundaki vatandaşlar sandığa diğer yaş gruplarına göre daha az ilgili.

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Erkeklerin sandık motivasyonu fazla

Erkeklerin sandık motivasyonu kadınlarla kıyaslandığında biraz daha
fazla.

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